Беспощадный Бэтмен. Почему никто не хочет поддержать Овечкина в борьбе за Олимпиаду

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— Я не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду в любом случае. Изучим, какая будет ситуация ближе к Пхенчхану. (Сергей Бобровский, апрель).

— Что нам скажут, то и будет. Мое мнение в этой ситуации не имеет значения. Конечно, я хотел бы поехать на Олимпиаду. (Никита Кучеров, апрель).

— Я не готов делать заявления, как Овечкин. А если заявлю, то ко мне кто присоединится? Кто я такой? Вот Саня, Кросби, Кейн, Тэйвз озвучат свое желание ехать, то многие к ним примкнут. (Евгений Кузнецов, май).

— Не готов сделать такое заявление, как Овечкин. У меня нет столько сил. (Артемий Панарин, май).

— Не хочу бросаться громкими заявлениями. Я приложу все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду, но если на кон встанет контракт и пригрозят пожизненной дисквалификацией, то буду думать и смотреть, как поступит лига. (Евгений Малкин, август).

Даже Евгений МАЛКИН не считает, что его мнение по олимпийскому вопросу что-то изменит. AFP 2017

Самая красноречивая подборка цитат, которые касаются безэнхаэловской Олимпиады. Пять российских звезд НХЛ словно сговорившись (кто знает?) выдают одну и ту же грустную мысль: «Я бы очень хотел, но я — не Овечкин». Вчерашняя полушутка Малкина на ту же тему («Я не Овечкин, Путин мне не звонит») идеально вписывается в канву этой истории: нападающему «Вашингтона» не стоит ждать поддержки от других россиян.

Кто-то обвинит наших звезд в трусости, кто-то скажет, что для них деньги важнее страны, но их поступки максимально рациональны и не заслуживают даже малейшего осуждения. Почему?

Потому что все боятся Гэри Бэттмена — и кару от его лиги. Он, как и герой из Готэм-сити, не допустит нарушения порядка в своих владениях. Или ты им подчиняешься — или тебе лучше переехать в место, где правила более размыты и могут корректироваться в зависимости от желаний отдельных людей.

Александр ОВЕЧКИН: один против НХЛ. AFP 2017

Но и в «Готэме» есть некоторые исключения, но ни обладатель «Везины» Бобровский, ни Панарин с Кузнецовым и Кучеровым, ни даже Евгений Малкин не попадают в их число. НХЛ совсем не деликатно указала Джино на его место в своем сонме небожителей, прокинув его мимо своей сотни лучших игроков в истории лиги.

Для реального величия Малкина, который к 31 году уже превзошел по достижениям всех русских энхаэловцев, эта удивительная диверсия от экспертов НХЛ, выбиравших топ-100, — лишь неприятный пустяк. Но вместе с тем она очерчивает его реальный статус (не в игровом смысле) в лиге — статус звезды, которой серьезно приходится опасаться пожизненной дисквалификации.

Хоккейный Бэтмен наказывает строго и без сожаления. С совсем не последним защитником Вячеславом Войновым, завоевавшим два Кубка Стэнли, не церемонились во время его судебных тяжб, на Кубок мира не пустили, и пока нет никаких намеков, что россиянин получит шанс вернуться в Северную Америку.

Так же будет и с любым Малкиным или Бобровским: взбунтуются — НХЛ их «прожует и выплюнет». Грубое, но точное предсказание. Возможно, если бы все четыре десятка российских энхаэловцев разом высказались в поддержку Овечкина и повторили знаменитое «Я все равно поеду в Корею», это могло сыграть свою роль. Но единого фронта мы не видим — а отдельные голоса разумно предпочитают политкорректность.

Александр ОВЕЧКИН и Сидни КРОСБИ: едем на Игры? AFP 2017

НХЛ это совсем не НБА, в которой Джеймс, Карри, Дюрант и другие звезды обладают огромнейшим влиянием на процессы в лиге. Но если в баскетболе в Америке власть принадлежит (почти) игрокам, которые готовы на каждом шагу выпячивать свое мнение, то в хоккее все совсем иначе. В чем же отличие Овечкина? Он не может реально повлиять на НХЛ, и сейчас находится в патовой ситуации. Как не подвести свою российскую армию фанатов, которые ждут войны до победного, и не попасть под санкции Бэттмена? Почему эта битва обречена на поражение — почитайте у Игоря Еронко. Но что бы ни случилось в будущем феврале, сейчас Овечкин хотя бы имеет право вступить в конфронтацию на словах.

Имеет право — потому что медийная машина НХЛ, которая после локаута-2004/05 (положившего конец легендарному поколению 80−90-х) судорожно искала новых хоккейных кумиров — и сделала именно из Овечкина икону. Не из Малкина, который всегда был ярок на льду, но не вне площадки — а из его вечного партнера-конкурента.

Из Овечкина и… того человека, от которого зависит последняя надежда прогрессивного мира на нормальную Олимпиаду. Канадские, американские, шведские звезды ведь также не рискуют присоединиться к Овечкину. Единственный, кто может — Сидни Кросби, которого НХЛ не посмеет тронуть даже при попытке революции. Тот же Малкин прямым текстом говорит, что ждет, что скажет другой форвард «Питтсбурга». Если промолчит и он — а сезон все ближе, и, скорее всего, для откровений от 87-го номера «Пенс» уже поздно — умрет и эта надежда.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.