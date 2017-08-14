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14 августа 2017, 20:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

Обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло сообщил о том, что защитник Алексей Марченко, которого «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов, может заключить контракт в Континентальной хоккейной лиге.

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«Слухи говорят о том, что Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Это сделает его доступным для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде», — написал Оджелло на своей страничке в «Твиттере».

В феврале россиянин был выставлен на драфт отказов «Детройтом», откуда его забрали «кленовые листья», но сыграл за «Торонто» лишь 11 матчей в регулярном чемпионате и не выходил на лёд в плей-офф.

Права на Марченко в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. За сборную России Алексей последний раз выступал на Кубке Мира осенью 2016 года.

Торонто Мэйпл Ливз
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Клуб НХЛ «Торонто» выставил россиянина Марченко на драфт отказов

Клуб НХЛ «Торонто» выставил россиянина Марченко на драфт отказов

ТАСС, 14 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
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