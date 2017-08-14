Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

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«Слухи говорят о том, что Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Это сделает его доступным для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде», — написал Оджелло на своей страничке в «Твиттере».

В феврале россиянин был выставлен на драфт отказов «Детройтом», откуда его забрали «кленовые листья», но сыграл за «Торонто» лишь 11 матчей в регулярном чемпионате и не выходил на лёд в плей-офф.

Права на Марченко в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. За сборную России Алексей последний раз выступал на Кубке Мира осенью 2016 года.