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14 августа 2017, 20:08 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Торонто» выставил россиянина Марченко на драфт отказов

ТАСС, 14 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Российского защитника выставили на драфт отказов второй раз за год. Увеличить
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Если 25-летнего защитника в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в фарм-клуб.

«Алексей Марченко из “Торонто” был выставлен на драфт отказов НХЛ. Пресс-релиз будет выпущен завтра», — написал Мильштейн.

«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом «Детройт». Марченко провел 11 матчей в составе «Торонто» в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.

Торонто Мэйпл Ливз
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Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

Источник: Марченко заключит контракт в КХЛ и сможет сыграть на Олимпиаде-2018

Обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло сообщил о том, что защитник Алексей Марченко, которого «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов, может заключить контракт в Континентальной хоккейной лиге.
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