Клуб НХЛ «Торонто» выставил россиянина Марченко на драфт отказов
ТАСС, 14 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
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Если 25-летнего защитника в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в
«Алексей Марченко из “Торонто” был выставлен на драфт отказов НХЛ.
«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом «Детройт». Марченко провел 11 матчей в составе «Торонто» в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.
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