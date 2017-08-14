Клуб НХЛ «Торонто» выставил россиянина Марченко на драфт отказов

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Если 25-летнего защитника в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в фарм-клуб.

«Алексей Марченко из “Торонто” был выставлен на драфт отказов НХЛ. Пресс-релиз будет выпущен завтра», — написал Мильштейн.

«Торонто» забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом «Детройт». Марченко провел 11 матчей в составе «Торонто» в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.