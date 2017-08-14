Евгений Малкин: А если НХЛ пригрозит пожизненной дисквалификацией за Олимпиаду?

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ЕСЛИ БУДЕТ ЛОКАУТ, ВЕРНУСЬ В «МАГНИТКУ»

— Когда вернусь в Россию? Время покажет. С Геннадием Ивановичем Величкиным мы практически не общались о хоккее, только поздравили друг друга. В «Металлурге» сейчас хорошая команда, и там меня не ждут. Конечно, если будет локаут, я всегда с удовольствием приеду в родную команду. За два года ситуация может серьезно поменяться. Ничего нельзя загадывать. Возможно, я вернусь в Россию еще раньше.

— Откуда такие мысли?

— Такова жизнь. Сегодня ты лучший, завтра — худший, сегодня — в Америке, завтра — в России. Буду стараться и доказывать каждый день. Пока у меня нет мысли о КХЛ ни в ближайшие два, ни в пять лет. Хочу доработать контракт в «Питтсбурге» до конца.

— Ранее вы заявляли, что поедете на Олимпиаду, если вам разрешит Марио Лемье. Сейчас что-то изменилось?

— Сейчас в лиге каникулы, и я нахожусь здесь. Во время проведения тренировочных лагерей будет больше конкретики. Мы поговорим с Лемье, соберу мнения игроков — Кросби, шведов и финнов.

— Получается, ваша позиция более осторожная по сравнению с Овечкиным, утверждающим, что поедет, несмотря ни на что?

— Не хочу бросаться громкими заявлениями. Я приложу все усилия, что поехать на Олимпиаду, но если на кон встанет контракт и пригрозят пожизненной дисквалификацией, то буду думать и смотреть, как поступит лига.

— Утверждают, что мнение Кросби по участию в Пхенчхане будет одним из решающих по олимпийском вопросу?

— Все знают, что Кросби — лицо лиги, и к его мнению прислушиваются владельцы клубов и Гэри Бэттмен. Надеюсь, что Сидни горит желанием выступить в Корее и завоевать третье олимпийское золото.

— Обсуждали с Гончаром его новую должность в команде?

— Конечно, я сказал, что хочу больше игрового времени и хочу его содействия (улыбается). Мы должны понять, что дружба дружбой, а работа работой. Мы должны оставаться профессионалами и вместе приносить пользу команде.

— Как было принято решение о его назначении ассистентом Салливана?

— С игроками не надо было советоваться. Сергея Гончара в клубе знают давным-давно. Все отзываются о нем уважительно. Последние два сезона он работал в клубе, и мы выиграли два Кубка Стэнли. У нас произошли изменения в тренерском штабе (Рик Токкет стал главным тренером «Аризоны». — Прим. «СЭ»), ему предложили должность ассистента, он был только за.

В НХЛ НЕТ ДОПИНГА

— Данис Зарипов потянет НХЛ по уровню?

— Один из лучших исполнителей в КХЛ сможет заиграть и за океаном. В прошлом сезоне он забил рекордные 15 голов в плей-офф. Мы знаем, насколько он забивной форвард, читает игру. Он доказал это в «Ак Барсе», «Магнитке» и сборной. Данис может заиграть в НХЛ. Все зависит от его желания.

— Ваше мнение о его дисквалификации.

— Неприятная ситуация, недавно мы поужинали вместе, но я не лез в душу с расспросами. Со дня на день он ожидает решения НХЛ. Посмотрим, разрешат ли ему там выступать или нет.

— Ситуация с Зариповым невозможна в североамериканской лиге?

— В НХЛ не принимают допинг. У нас есть система контроля. Лично я сдавал тесты раз пять за прошлый сезон. Все сейчас за чистый спорт. История с Зариповым мутная. Надеюсь, все разрешится, и Данис докажет свою правоту в суде.

— В НХЛ смогли бы защитить Зарипова, как Бэкстрема после Сочи?

— Думаю, да. НХЛ сейчас имеет большее влияние в хоккейном мире. Мне бы хотелось, чтобы КХЛ приложили больше усилий по защите Зарипова, и ситуация разрешилась бы в пользу нашего хоккеиста. Не верю, что он употреблял запрещенные вещества. Подобная ситуация и шумиха была с мельдонием. Из-за такой мелочи Зарипова хотят отстранить на два года.

— Как вы попали на церемонию перед футбольным дерби ЦСКА — Спартак?

— Друзья, которые работают в армейском клубе, попросили помочь. Мне было интересно почувствовать атмосферу футбольного стадиона. Зарядился от болельщиков положительными эмоциями. Это было волнительно и очень приятно, когда меня поддержали громкими овациями. Я же не болею ни за один клуб.

— За Конн Смайт не дуетесь на Кросби?

— У нас были шансы 50 на 50. В лиге предпочли отдать приз ему. От меня ничего не зависело. Была капля горечи, но совершенно незначительная. Стараюсь быстрее это забывать. Я понимаю, что Сид показал потрясающую игру, у нас были равные шансы. Буду стремиться в дальнейшем выигрывать новые призы.