Регулярный чемпионат-2017/18 обещает болельщикам как никогда интересное противостояние в споре новичков: в нынешнем году спектр претендентов на «Колдера» очень широк, а явного фаворита определить достаточно трудно. Гигантских фигур, какими в 2015-м были Макдэвид и Айкел, а в 2016-м — Мэттьюс и Лайне, на этот раз не видно. Зато в изобилии представлены талантливые молодые хоккеисты, которые уже имеют некоторый опыт выступлений на высочайшем уровне и для которых победа в споре новобранцев может стать стартом звёздной карьеры.



н. Клейтон Келлер, «Аризона»

Талант Келлера оценивают на уровне лидера «Чикаго» Патрика Кейна, и для многих экспертов именно 19-летний американский центрфорвард является главным кандидатом на «Колдер Трофи». В прошлом сезоне Клейтон успел «понюхать» НХЛ, сыграв 3 матча за «койотов» в которых он успел набрать 2 очка за результативные передачи. На молодёжном чемпионате мира он также выглядел великолепно (11 очков в 7 матчах), и главной трудностью для молодого таланта станет возможное отсутствие должного игрового времени и квалифицированных партнёров. Номинально у «Аризоны» в составе есть сразу 7 человек, способных сыграть на позиции центрфорварда, и такие люди, как Дерек Степан или Дилан Строум, вряд ли захотят отдавать новобранцу своё место.

з. Чарли Макэвой, «Бостон»

Руководство «Брюинз» вряд ли устоит перед соблазном наигрывать 19-летнего Макэвоя в одной паре с 40-летним капитаном команды Здено Харой, который наверняка завершит карьеру после нынешнего сезона. Неплохой опыт подобного сочетания у «мишек» уже был в плей-офф, когда молодой талант не стушевался в партнёрстве со словацким гигантом. В Университете Бостона, где Чарли провёл большую часть прошлого сезона, у защитника сложилась великолепная репутация: он легко справляется с нагрузкой в виде большого игрового времени и психологического давления. Если авансы оправдаются, «мишки» получат нового лидера обороны и солидного претендента на «Колдер Трофи».

н. Джоэль Эрикссон Эк, «Миннесота»

Шведский центр из «Миннесоты» на год старше своих основных конкурентов, и накопленный опыт может стать его серьёзным преимуществом. В прошлом сезоне Эрикссон Эк успел потрудиться по обе стороны океана: сыграл 15 матчей за «Уайлд» (3 гола, 4 передачи), попробовать на вкус АХЛ (1 игра), результативно сыграл за «Ферьестад» (16 очков в 26 матчах) и много выступал за сборную. Руководство «дикарей» не стало держать его весь сезон у себя, так как хотело, чтобы форвард получил достаточное количество игрового времени, а после ухода из команды Эрика Хаулы и Мартина Ганзала Эрикссон Эк легко сможет занять место третьего центра. Швед не является сугубо атакующим хоккеистом, не чураясь оборонительной работы, что может негативно сказаться на статистике, но окупится доверием со стороны наставника Брюса Будро.

н. Нико Хишир, «Нью-Джерси»

Первый номер драфта-2017 просто обязан быть в этом списке, но вряд ли швейцарский нападающий станет главным героем битвы новичков. Хорошие цифры, показанные в молодёжной лиге Квебека, вряд ли стоит воспринимать всерьёз, а вот 15 баллов в 11 матчах за молодёжную сборную выглядят солидно. В то же время на Хишира вряд ли будет давить груз ответственности, поскольку у 18-летнего игрока впереди ещё много времени для самореализации, и ругать Нико за возможную неудачу никто не станет. «Нью-Джерси» очень нуждается в креативном техничном нападающем, и в случае благоприятного развития событий швейцарец может закрепиться даже в первом звене с Тэйлором Холлом.

н. Нолан Патрик, «Филадельфия»

У второго номера июньского драфта ситуация чуть посложнее, чем у Хишира, а всё потому, что конкурентов на позиции центра хоть отбавляй. Переиграть таких людей, как Клод Жиру или Шон Кутюрье, у него пока нет ни малейшей возможности, но не стоит преуменьшать значение такого фактора, как травмы. В случае «поломки» кого-то из лидеров Патрик может воспользоваться шансом, а главной трудностью для него станет адаптация к взрослому хоккею, который для канадца пока абсолютно не знаком.

н. Мэтью Барзал, «Айлендерс»

20-летний канадец имеет в своём арсенале все необходимые инструменты, чтобы уже в этом году стать вторым центром «островитян» после Джона Тавареса — серьёзных конкурентов у него на этом пути нет. Накопленный опыт позволит Барзалу выстрелить с первых же матчей, поскольку и по возрасту, и по уровню таланта он уже вполне дозрел до Национальной хоккейной лиги.

з. Михаил Сергачёв, «Тампа-Бэй»

Объективных причин для того, чтобы 19-летний уроженец Нижнекамска всерьёз стал претендентом на приз лучшему новичку, не так уж много. Но «Тампа» под руководством генменеджера Стива Айзермана традиционно благосклонно относится к российским хоккеистам, и выиграть конкуренцию у Дотчина и Коккока за попадание в третью пару обороны Сергачёву вполне по силам. Ну, а дальше всё будет зависеть от самого Михаила, поскольку и катание, и видение площадки, и «двусторонняя» манера игры Сергачёва позволит ему прогрессировать и со временем подняться до первой пары и спецбригады большинства.

н. Кайл Коннор, «Виннипег»

Ещё один 20-летний нападающий, вполне способный с самого начала задать тон молодёжной гонке. В активе Коннора уже есть 20 матчей за «Джетс» (2 гола, 3 передачи), но борьба за попадание в основной состав будет крайне непростой. После прошлогодней отправки в АХЛ он продемонстрировал чрезвычайно результативную игру (44 очка в 52 матчах за «Манитобу»), и если ему удастся «сбросить» из второго звена Мэттью Перро, то его голевой потенциал вполне позволяет рассчитывать на результат в 20−25 шайб за сезон.

н. Якуб Врана, «Вашингтон»

21-летний чех имеет трёхлетний опыт выступлений в АХЛ, но только сейчас вплотную подошёл к тому, чтобы стать игроком основного состава «Кэпиталз». В прошлом сезоне он сыграл за «Вашингтон» 21 матч (6 очков), и главными достоинствами Враны считаются скоростное катание и богатый технический арсенал. Как и большинство европейских «технарей», отрабатывать в обороне он не горит желанием, что может снизить уровень доверия у главного тренера Барри Тротца. Тем более что звёзд атаки в составе «столичных» хватает и без Якуба.

н. Джошуа Хо-Сэнг, «Айлендерс»