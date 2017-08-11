Задоров предпочел НХЛ Олимпиаде
Никита Задоров не вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Колорадо Эвеланш» вместо московского ЦСКА, Никиту Зайцева будут наигрывать во второй паре в «Торонто Мэйпл Лифс», Яромир Ягр никак не может найти себе новую команду, а лучший игрок студенческой лиги США Уил Бутчер станет главной целью половины команд лиги после 15 августа. «Газета.Ru» представляет обзор последних событий в НХЛ.
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Задоров не сыграет на Олимпиаде
Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» близок к продлению контракта с российским защитником Никитой Задоровым, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Это означает, что в Россию, куда мог бы отправиться хоккеист, чтобы подписать согласованный еще в начале июля контракт с московским ЦСКА, талантливый молодой игрок не вернется, а значит, не сыграет Никита и на Олимпиаде.
Сам Задоров уже давно сказал, что будет до последнего ждать устраивающего его предложения от «Эвеланш», в составе которых он за полтора сезона провел 78 матчей и набрал 12 (0+12) очков при показателе полезности -25.
Раньше разногласия сторон колебались в пределах $1 млн — игрок хотел 3 млн, а клуб предлагал 2. Очевидно, сейчас позиции сблизились, и вскоре договор будет подписан.
Зайцева наиграют с Гардинером
Стало известно, какие пары защитников планирует использовать «Торонто Мэйпл Лифс» в новом сезоне.
Главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок собирается составить первую пару из молодой звезды команды Моргана Райлли и подписанного на рынке ветерана Рона Хэйнси, этой весной впервые в карьере сыгравшим в
Проведший великолепный прошлый сезон Зайцев будет использоваться в тандеме с еще одним столпом обороны клуба Джейком Гардинером.
Этот дуэт выглядит сбалансированным, а Гардинер, возможно, является самой подходящей кандидатурой для Зайцева в качестве партнера, так что Никита наверняка должен быть доволен и воодушевлен в преддверии стартующего в сентябре тренировочного лагеря.
Ягр никому не нужен
Удивительно, но чешский суперветеран Яромир Ягр пока не только не подписал ни с кем контракта, но и даже, похоже, не ведет предметных переговоров с клубами Национальной хоккейной лиги, где нападающий очень хочет продолжить свою славную карьеру.
В последних трех сезонах 45-летний бомбардир играл за «Флорида Пантерз», и в прошлом чемпионате провел все 82 встречи, набрав в них приличные 46 (16+30) баллов.
При этом «пантеры» не попали в
Несмотря на то что вокруг будущего Яромира ходит немало слухов, на деле в
Буча имени Бутчера
Одной из главных тем в межсезонье является сейчас ситуация с лучшим игроком американской студенческой лиги NCAA Уилом Бутчером.
Защитник, который стал известен широкой хоккейной публики после юниорского чемпионата мира 2013 года в Сочи, где США дошли до финала, был выбран на драфте «Колорадо», однако продолжал свою карьеру в университетской лиге, не подписывая контракт с «лавинами».
Бутчер, как и многие американские студенты, предпочел закончить образование, прежде чем идти в профессионалы. Но дело в том, что теперь, если до 15 августа он не подпишет соглашение с «Эвеланш», «Колорадо» утратит на него права.
Естественно, самого хоккеиста больше прельщает перспектива стать свободным агентом в 23 года (в любой другой ситуации это возможно только после 27 лет), чем связывать себя как минимум на четыре года обязательствами с главным аутсайдером лиги.
Интерес к Бутчеру огромен. Фактически за ним охотятся все
Напомним, что такое развитие событий уже стало обычным для американских хоккеистов. В свое время «Анахайм Дакс» так упустил Джастина Шульца, который транзитом через годы неудач с «Эдмонтон Ойлерз» стал ключевым игроком обороны сильнейшей команды двух последних сезонов «Питтсбурга», а «Нэшвилл Предаторз» год назад потерял Джими Веси, права на которого были обменяны в «Баффало Сэйбрз», хотя сам игрок все равно вышел на рынок и стал
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