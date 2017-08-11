Задоров предпочел НХЛ Олимпиаде

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Задоров не сыграет на Олимпиаде

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» близок к продлению контракта с российским защитником Никитой Задоровым, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

Это означает, что в Россию, куда мог бы отправиться хоккеист, чтобы подписать согласованный еще в начале июля контракт с московским ЦСКА, талантливый молодой игрок не вернется, а значит, не сыграет Никита и на Олимпиаде.

Сам Задоров уже давно сказал, что будет до последнего ждать устраивающего его предложения от «Эвеланш», в составе которых он за полтора сезона провел 78 матчей и набрал 12 (0+12) очков при показателе полезности -25.

Раньше разногласия сторон колебались в пределах $1 млн — игрок хотел 3 млн, а клуб предлагал 2. Очевидно, сейчас позиции сблизились, и вскоре договор будет подписан.

Зайцева наиграют с Гардинером

Стало известно, какие пары защитников планирует использовать «Торонто Мэйпл Лифс» в новом сезоне.

Главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок собирается составить первую пару из молодой звезды команды Моргана Райлли и подписанного на рынке ветерана Рона Хэйнси, этой весной впервые в карьере сыгравшим в плей-офф и сразу же выигравшим его в составе «Питтсбург Пингвинз».

Проведший великолепный прошлый сезон Зайцев будет использоваться в тандеме с еще одним столпом обороны клуба Джейком Гардинером.

Этот дуэт выглядит сбалансированным, а Гардинер, возможно, является самой подходящей кандидатурой для Зайцева в качестве партнера, так что Никита наверняка должен быть доволен и воодушевлен в преддверии стартующего в сентябре тренировочного лагеря.

Ягр никому не нужен

Удивительно, но чешский суперветеран Яромир Ягр пока не только не подписал ни с кем контракта, но и даже, похоже, не ведет предметных переговоров с клубами Национальной хоккейной лиги, где нападающий очень хочет продолжить свою славную карьеру.

В последних трех сезонах 45-летний бомбардир играл за «Флорида Пантерз», и в прошлом чемпионате провел все 82 встречи, набрав в них приличные 46 (16+30) баллов.

При этом «пантеры» не попали в плей-офф, и менеджмент клуба решил отказаться от услуг живой легенды, что было с грустью и даже разочарованием встречено хоккеистами команды.

Несмотря на то что вокруг будущего Яромира ходит немало слухов, на деле в каких-то предметных переговорах он и его агенты замечены не были. Конечно, без клуба вообще форвард не останется, но сам Ягр мечтает продолжать играть в НХЛ, пока чувствует в себе силы, а пока это именно так.

Буча имени Бутчера

Одной из главных тем в межсезонье является сейчас ситуация с лучшим игроком американской студенческой лиги NCAA Уилом Бутчером.

Защитник, который стал известен широкой хоккейной публики после юниорского чемпионата мира 2013 года в Сочи, где США дошли до финала, был выбран на драфте «Колорадо», однако продолжал свою карьеру в университетской лиге, не подписывая контракт с «лавинами».

Бутчер, как и многие американские студенты, предпочел закончить образование, прежде чем идти в профессионалы. Но дело в том, что теперь, если до 15 августа он не подпишет соглашение с «Эвеланш», «Колорадо» утратит на него права.

Естественно, самого хоккеиста больше прельщает перспектива стать свободным агентом в 23 года (в любой другой ситуации это возможно только после 27 лет), чем связывать себя как минимум на четыре года обязательствами с главным аутсайдером лиги.

Интерес к Бутчеру огромен. Фактически за ним охотятся все топ-команды НХЛ во главе с «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Торонто Мэйпл Лифс», хотя список можно продолжать еще примерно на 12−15 пунктов.