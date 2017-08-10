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10 августа 2017, 21:09 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Яромир Ягр: Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретного

Бывший нападающий «Флориды» Яромир Ягр заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

Бывший нападающий Флориды Яромир Ягр заявил что пока не знает где продолжит карьеру. Увеличить
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— Самые серьезные переговоры с «Кладно». Потому что у там умный владелец, который знает, чего хочет. Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моем будущем. Я оставил это все на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретного. Я не думал, что будет так сложно подписать контракт в этом году, — передает слова Ягра официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

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