Ягр: Не знаю, где продолжу карьеру, интерес есть у пары команд НХЛ

Отметим, что владельцем «Кладно» является сам хоккеист.



«Самые серьёзные переговоры у меня с “Кладно”. Потому что у “Кладно” умный владелец, который знает, чего хочет.



Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моём будущем. Я оставил это всё на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет ко мне интерес, но ничего конкретного», — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.