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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30643743/
10 августа 2017, 13:20 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ягр: Не знаю, где продолжу карьеру, интерес есть у пары команд НХЛ

Нападающий Яромир Ягр рассказал, что ведёт переговоры с двумя клубами НХЛ, пошутив, что также может перейти в чешский клуб «Кладно».

Нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> рассказал что ведёт переговоры с двумя клубами <span class=error>НХЛ</span> пошутив что также может перейти в чешский клуб <span class=error>Кладно</span>. Увеличить
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Отметим, что владельцем «Кладно» является сам хоккеист.

«Самые серьёзные переговоры у меня с “Кладно”. Потому что у “Кладно” умный владелец, который знает, чего хочет.

Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моём будущем. Я оставил это всё на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет ко мне интерес, но ничего конкретного», — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.
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