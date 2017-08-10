Ягр: Не знаю, где продолжу карьеру, интерес есть у пары команд НХЛ
Нападающий Яромир Ягр рассказал, что ведёт переговоры с двумя клубами НХЛ, пошутив, что также может перейти в чешский клуб «Кладно».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим, что владельцем «Кладно» является сам хоккеист.
«Самые серьёзные переговоры у меня с “Кладно”. Потому что у “Кладно” умный владелец, который знает, чего хочет.
Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моём будущем. Я оставил это всё на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет ко мне интерес, но ничего конкретного», — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter