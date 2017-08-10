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10 августа 2017, 0:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» заключил новый контракт с Брендоном Гоунсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и нападающий Брендон Гоунс заключили новый контракт, информирует NBC Sports.

Соглашение является односторонним и подписано на двухлетний срок, зарплата игрока будет составлять около $ 750 тыс. за сезон.

23-летний хоккеист был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта 2013 года. В прошедшем сезоне Гоунс принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт пять результативных передач.

Игрок в марте получил тяжелую травму, из-за которой вынужден пропустить около полугода.

Ванкувер Кэнакс
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