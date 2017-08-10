«Ванкувер» заключил новый контракт с Брендоном Гоунсом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и нападающий Брендон Гоунс заключили новый контракт, информирует NBC Sports.
Соглашение является односторонним и подписано на двухлетний срок, зарплата игрока будет составлять около $ 750 тыс. за сезон.
23-летний хоккеист был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта 2013 года. В прошедшем сезоне Гоунс принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт пять результативных передач.
Игрок в марте получил тяжелую травму,
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