«Ванкувер» заключил новый контракт с Брендоном Гоунсом

Соглашение является односторонним и подписано на двухлетний срок, зарплата игрока будет составлять около $ 750 тыс. за сезон.



23-летний хоккеист был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта 2013 года. В прошедшем сезоне Гоунс принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт пять результативных передач.



Игрок в марте получил тяжелую травму, из-за которой вынужден пропустить около полугода.