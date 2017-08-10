Дэни Хитли отсудил у своего агента $ 6,5 млн
Экс-нападающий Национальной хоккейной лиги Дэни Хитли отсудил у своего агента Стейси МакАльпина $ 6,5 млн, сообщает NBC Sports.
Игрок обвинил своего агента и финансового консультанта в ряде ошибочных инвестиций, которые привели Хитли к потере денежных средств. Также сообщается, что агент воспользовался деньгами Хитли в ряде незаконных финансовых операций.
Хитли провёл в НХЛ 869 матчей в составе пяти разных клубов, записав на свой счёт в общей сложности 372 гола и набрав 497 результативных передач.
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