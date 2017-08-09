Научный директор «Питтсбурга» отвёз кубок Стэнли к альпаке

Днем O’Брайен побывал на официальном мероприятии в спортивном комплексе Bell Aliant Centre в городе Шарлоттаун — там собрались болельщики, чтобы посмотреть на 125-летний приз. Позднее О’Брайен пробовал из кубка Стэнли лобстеров.



O’Брайен давно работает с центрфорвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби: клуб предложил ему место научного директора в 2015 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Andy O'Brien introduces Stanley to Alphie the Alpaca. (Warren Grove, PEI) <a href="https://twitter.com/hashtag/stanleycup?src=hash">#stanleycup</a> <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a> <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> <a href="https://twitter.com/HockeyHallFame">@HockeyHallFame</a> <a href="https://t.co/DwCXE3KRsJ">pic.twitter.com/DwCXE3KRsJ</a></p>— Philip Pritchard (@keeperofthecup) <a href="https://twitter.com/keeperofthecup/status/894987000205455360">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>