Научный директор «Питтсбурга» отвёз кубок Стэнли к альпаке
Научный директор «Питтсбург Пингвинз» Энди O’Брайен привёз кубок Стэнли в канадскую провинцию Остров Принца Эдуарда, где его смогли увидеть поклонники хоккея и парнокопытное животное — альпака, информирует официальный сайт лиги.
Днем O’Брайен побывал на официальном мероприятии в спортивном комплексе Bell Aliant Centre в городе Шарлоттаун — там собрались болельщики, чтобы посмотреть на 125-летний приз. Позднее О’Брайен пробовал из кубка Стэнли лобстеров.
O’Брайен давно работает с центрфорвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби: клуб предложил ему место научного директора в 2015 году.
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