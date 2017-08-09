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9 августа 2017, 21:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Научный директор «Питтсбурга» отвёз кубок Стэнли к альпаке

Научный директор «Питтсбург Пингвинз» Энди O’Брайен привёз кубок Стэнли в канадскую провинцию Остров Принца Эдуарда, где его смогли увидеть поклонники хоккея и парнокопытное животное — альпака, информирует официальный сайт лиги.

Днем O’Брайен побывал на официальном мероприятии в спортивном комплексе Bell Aliant Centre в городе Шарлоттаун — там собрались болельщики, чтобы посмотреть на 125-летний приз. Позднее О’Брайен пробовал из кубка Стэнли лобстеров.

O’Брайен давно работает с центрфорвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби: клуб предложил ему место научного директора в 2015 году.

Питтсбург Пингвинз
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