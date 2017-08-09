Кросби: 30 лет — это только цифры. Время ещё есть
Капитан действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал тот факт, что ему исполнилось 30 лет.
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«Для меня это только цифры. Время ещё есть. Но так просто ничего не даётся. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим временем.
Мои нынешние партнёры — молодые ребята, которые всегда были уверены в себе, с самого начала считали, что могут играть в НХЛ. И правильно делали. Они доказали это. Это подстёгивает меня, я вижу, что приходит молодёжь, что игра становится быстрее. Мне это нравится, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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