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9 августа 2017, 10:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби: 30 лет — это только цифры. Время ещё есть

Капитан действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал тот факт, что ему исполнилось 30 лет.

Капитан действующего обладателя кубка <span class=error>Стэнли</span> Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> прокомментировал тот факт что ему исполнилось 30 лет. Увеличить
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«Для меня это только цифры. Время ещё есть. Но так просто ничего не даётся. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим временем.

Мои нынешние партнёры — молодые ребята, которые всегда были уверены в себе, с самого начала считали, что могут играть в НХЛ. И правильно делали. Они доказали это. Это подстёгивает меня, я вижу, что приходит молодёжь, что игра становится быстрее. Мне это нравится, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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