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«Для меня это только цифры. Время ещё есть. Но так просто ничего не даётся. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим временем.

Мои нынешние партнёры — молодые ребята, которые всегда были уверены в себе, с самого начала считали, что могут играть в НХЛ. И правильно делали. Они доказали это. Это подстёгивает меня, я вижу, что приходит молодёжь, что игра становится быстрее. Мне это нравится, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.