Сергей Гончар: «Готов рассмотреть варианты работы в сборной»

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Пока в Национальной хоккейной лиге межсезонье, российские представители клуба-триумфатора НХЛ — «Питтсбург Пингвинз» — находятся с визитом в Москве. Легендарный хоккеист, а ныне тренер «пингвинов» Сергей Гончар вместе со звездным форвардом команды Евгением Малкиным недавно презентовали в «Парке легенд» главный трофей заокеанского хоккея — Кубок Стэнли. Успел Сергей Гончар посетить и матч квалификации Лиги чемпионов ЦСКА-АЕК (1:0), где ему было предоставлено почетное право первого удара по мячу. После победного выступления армейцев он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» о своих впечатлениях от похода на футбол, новой должности в «Питтсбурге» и дальнейших перспективах на тренерском мостике.

— Какие эмоции оставило посещение футбольного матча?

— Мне всё понравилось: стадион отличный, болельщики создают классную атмосферу, и ЦСКА порадовал победой. Так что остались только положительные эмоции.

— После того, что вы привыкли видеть за океаном, обстановка на стадионе вас, наверное, не особо впечатлила?

— Но и игра была не самой важной. Тем более ЦСКА многое решил еще в первом матче на выезде, обыграв греков со счетом 2:0. К тому же встреча проходила посреди рабочей недели — возможно, поэтому и болельщиков на стадион пришло не так много. В целом же и сама игра, и организация матча мне очень понравились.

— Вы часто ходите на футбол?

— Когда нахожусь в США, следить за футбольными матчами получается не всегда. Все-таки там это не является «спортом номер один», и его освещают не так активно. В России стараюсь следить в основном за ЦСКА — в этом клубе есть люди, с которыми я часто общаюсь.

— Два последних сезона вы были тренером по развитию защитников в «Питтсбурге», а теперь стали одним из ассистентов главного тренера Майка Салливана. Уже приступили к работе в новой должности?

— Конечно, она у меня в принципе и не поменялась. Просто теперь объем работы будет еще больше, чем раньше.

— Когда запланирована ваша первая совместная тренировка?

— Сначала пройдет тренерский сбор, на котором мы обсудим наступающий сезон. Он запланирован на конец августа. А уже на 15 сентября запланирована первая тренировка.

— После назначения вы говорили, что пока неясно, будете ли вы присутствовать на тренерской скамейке рядом со штабом. Сейчас определенность есть?

— Это решение как раз и будет принято на тренерском сборе в августе.

— Ранее вы работали удаленно. Во многом это обосновывалось тем, что вы не хотели уезжать от семьи, которая живет в Далласе. Теперь родные переедут с вами?

— Нет, семья останется в Далласе, а я буду в Питтсбурге. В этом году попробуем пожить таким образом.

— Официальный сайт «Питтсбурга» сообщает, что в новой должности вы будете отвечать за оборону и игру в большинстве. Что нужно усовершенствовать команде, выигравшей два Кубка Стэнли подряд?

— В принципе, работая тренером-консультантом, я отвечал за эти же компоненты, так что тут ничего нового. А прибавлять можно всегда. Команда у нас отличная и играет очень хорошо. Но идеальных просто не существует. Всегда можно в чем-то совершенствоваться. Будем работать и прибавлять.

— Как часто вы контактируете с легендами обороны «пингвинов» Крисом Летангом и Мэттом Хэнвиком? Насколько сложно находить общий язык и что-то советовать таким звездным игрокам?

— В плане взаимопонимания нет вообще никаких сложностей — мы играли вместе и абсолютно нормально общаемся друг с другом. Стоит отдать им должное — они упростили процесс моей адаптации и перехода на новую должность.

— Доводилось ли вам давать советы по отработке игры в обороне одному из лучших форвардов мирового хоккея Сидни Кросби?

— Конечно, это рабочие моменты. Если я вижу, что Сидни нужно в чем-то прибавить, то я говорю ему об этом. Мы играли вместе пять лет и еще с тех пор хорошо общаемся. Я же постарше и даже в игровые годы что-то подсказывал Сиду.

— Вы давно знакомы с Евгением Малкиным. В чем он изменился после первой победы в Кубке Стэнли в 2009 году?

— Наверное, в игре в обороне. С возрастом к нему пришел опыт и он стал лучше действовать в защите.

— Чему вы научились у наставника «пингвинов» Майка Салливана, которого сейчас называют лучшим специалистом в лиге?

— Наверное, внимательности к деталям и тому, как он готовится к каждому матчу. Это меня больше всего поражает в нем.

— После вашего повышения в «Питтсбурге» заговорили, что вы можете возглавить и сборную России, если Олег Знарок покинет ее после Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году…

— Я думаю, надо работать, развиваться и делать свое дело. А если появится такая возможность, я ее обязательно рассмотрю. Надо прогрессировать, становиться более квалифицированным специалистом, а потом уже будем исходить из того, что есть.

— В Северной Америке есть практика назначения в сборные Канады и США на чемпионаты мира тренеров, чьи клубы рано закончили сезон в НХЛ. Вы бы согласились войти в штаб сборной России на чемпионате мира в Дании в 2018 году, если «Питтсбург» не дойдет до финала конференции в следующем сезоне?

— Если будут конкретные варианты, то я их рассмотрю. Конечно, хотелось бы, чтобы «Питтсбург» играл в финале и выиграл еще один Кубок Стэнли. Но если будет возможность и поступит соответствующее предложение, то почему бы нет.

— А как оцениваете свои шансы стать первым российским главным тренером клуба НХЛ?

— Тут такая же ситуация. Разве можно знать, что будет в будущем? Будем развиваться и прогрессировать. Загадывать я не хочу.

— Уместны ли параллели между вами и Леонидом Слуцким, который стал первым отечественным футбольным тренером в английском клубе?

— Пока, наверное, нет. Я, кстати, с ним знаком и очень рад, что он начал работать в Англии. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему удачи и всяческих успехов в «Халл Сити». А по поводу такого рода аналогий я не задумывался.