«Я могу это сделать, если попытаюсь»

В понедельник Кросби отпраздновал своё 30-летие, торжества в честь которого были совмещены с его приездом на родину — в городок Коул Харбор в канадской провинции Новая Шотландия. В этом городе Сид был настоящей звездой с того времени, как ему исполнилось пять, и не случайно на вывесках и автомобильных щитах, где приветствуют гостей города, есть небольшое уточнение: «Добро пожаловать в Коул Харбор, родину Сидни Кросби».

Отыграв в НХЛ 12 сезонов, капитан «Питтсбург Пингвинз» уже обеспечил себе место в пантеоне великих и достойно поддержал знамя главной канадской звезды НХЛ, став наследником Гретцки и Лемье. «Он был не просто лучшим игроком, которого я когда-либо видел. Он был наголову выше всех. Впервые я увидел его в пятилетнем возрасте, но уже через месяц занятий Сидни перевели в группу к ребятам, которым было шесть.

Карьера Сидни Кросби в цифрах



$ 104,4 млн — сумма действующего контракта.

2005 — год драфта.

782 — количество матчей в регулярном чемпионате.

757 — количество матчей, потребовавшихся для достижения рубежа в 1000 очков.

645 — количество передач в матчах регулярного чемпионата.

382 — количество голов в матчах регулярного чемпионата.

120 — максимальное количество очков, набранное за один сезон (2006/07).

87 — игровой номер, год рождения (1987), дата рождения (восьмой месяц, седьмой день).

7 драк за карьеру в НХЛ.

12 — количество сезонов в НХЛ.

10 очков, суммарно набранных на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

5 золотых медалей на международном уровне (2 Олимпиады, 1 чемпионат мира, 1 Кубок мира, 1 МЧМ).

4 — количество главных тренеров, работавших с ним в НХЛ.

3 — количество кубков Стэнли.

2 — количество выигранных «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф).

1 — первый игрок, задрафтованный в 2005 году, достигший отметки в 1000 очков.

Если честно, то я никогда не видел пятилетнего мальчишку с подобным мастерством. Уже в детстве черты его игры, хоккейные манеры были хорошо узнаваемы. Речь идёт не только о физических навыках. Кросби выделяло это внутреннее качество, которое есть далеко не у всех. Этот драйв, эту страсть нельзя было не заметить. Кроме того, у Сида было ледяное спокойствие и уверенность, что позволяло ему обыгрывать тех, кто был на год-два старше его, — сказал Брайан Ньютон, вышедший на пенсию адвокат, который был первым тренером Кросби.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXf9iXsFPtc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Even at 30 years old, it's a tradition that he'll never be sick of. Happy birthday, Sid!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от NHL (@nhl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-07T16:32:29+00:00">Авг 7 2017 в 9:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Более явно доминирование Кросби над сверстниками стало проявляться в 12 лет, когда на турнире провинции Квебек юный форвард забил 6 голов и отдал 4 передачи в первом же матче за команду Коул Харбора. «Мы начали сравнивать его с лучшими игроками в мире. Лучшим он и был. Именно в тот момент мы поняли, что перед нами кто-то особенный. Несколько раз в год он творил такие вещи, что оставалось только качать головой и растерянно смотреть друг на друга в изумлении», — сказал тогдашний тренер Сидни и друг семьи Кросби Пол Мэйсон.

В 14 лет Кросби покинул родную провинцию и уехал играть Миннесоту, затем перебрался в команду молодёжной лиги Квебека «Римуски Океаник», откуда и был задрафтован в НХЛ. Однако в родном Коул Харборе (население 25 тысяч человек) он появляется каждый год, проводит занятия в своей хоккейной школе и остаётся верен своим прежним друзьям. «Слава, удача и деньги не слишком изменили его. В Коул Харборе его все уважают, он остаётся частью нашего сообщества. Он стал богат и знаменит, но остался прежним», — отметил журналист CBC Брюс Рейни.

Парад в Галифаксе

Сидни решил совместить празднование собственного 30-летия и день, в который каждый игрок чемпионской команды имеет право провести с кубком Стэнли. Трофей приехал на родину форварда, где ему организовали торжественный приём и сделали главным героем специального праздничного парада.

«Удивительно, как быстро летит время. Видел, что у меня уже появляются седые волосы. Увы, время не является другом для профессиональных спортсменов, с годами уменьшаются скорость и резкость. Но в то же время сейчас я играю умнее, чем раньше. С правильным подходом и грамотным отношением к делу ты сам себе даёшь дополнительный шанс. Третий Кубок Стэнли подряд? У меня есть хорошее представление о том, как тяжело завоевать первые два. Поэтому я даже не представляю, какие усилия надо приложить, чтобы взять третий. Но узнать об этом мне бы очень хотелось», — признался напоследок Кросби.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cole Harbour might need to update its sign: "we proudly await the cup." <a href="https://twitter.com/hashtag/sidneycrosby?src=hash">#sidneycrosby</a> <a href="https://t.co/HmIEKVyuQX">pic.twitter.com/HmIEKVyuQX</a></p>— Carolyn Ray (@carolynraycbc) <a href="https://twitter.com/carolynraycbc/status/894596921016406016">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>