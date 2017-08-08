Скаут Андерс Форсберг покинул «Баффало Сэйбрз»

Об этом информирует hockeysverige.

«Это немного грустно. Я мог влиять на состав команды НХЛ. Я понял, что мои дни в клубе сочтены, когда “Баффало Сэйбрз” покинул генеральный менеджер Тим Мюррей. У меня сейчас есть два предложения о работе, но я постараюсь какое-то время отдохнуть», — передаёт слова бывшего скаута клуба Национальной хоккейной лиги hockeysverige.