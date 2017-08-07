Дэйли: Игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИ

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

Заявление Дэйли означает, что выступить на Олимпиаде не смогут также игроки с двусторонними контрактами с клубами НХЛ, выступающие в Американской хоккейной лиге и Хоккейной лиге Восточного побережья.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.