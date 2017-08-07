Подрезанные «крылья». Станет ли Свечников новым героем «Детройта»?
«Детройт» не сделал шагов к тому, чтобы выбраться из болота. Спасти «красные крылья» от провала попробует Евгений Свечников. Получится ли?
Легенда на дне
Некогда знаменитая команда, которую на протяжении доброго десятка лет поддерживало подавляющее большинство российских хоккейных болельщиков, переживает трудные времена. В прошлом сезоне легендарный «Детройт» впервые с 1990 года не попал в
Перестраиваться на ходу — процесс невероятно сложный, который мало кому удаётся удачно пройти. Не случайно большинство коллективов, решившихся на перестройку, соглашаются пожертвовать несколькими сезонами, чтобы полностью «обнулиться» и со свежими силами заново пробивать дорогу наверх — так было с «Торонто» и «Эдмонтоном», по этому же пути стараются идти «Ванкувер» и «Калгари».
Однако «Детройт» и его генеральный менеджер Кен Холланд решили избрать свой собственный путь. Покинув легендарную, но устаревшую «Джо Луис Арену», «красные крылья» переехали в новый дом — современную «Литтл Сизарс Арену», но это новоселье им приходится праздновать со старой мебелью и прежними проблемами. Никаких серьёзных перемен за два месяца межсезонья Холланд не предпринял, заметные кадровые решения можно пересчитать по пальцам одной руки, а самым странным в этом свете выглядит позиция самого клубного босса. Генеральный менеджер, знавший серьёзные удачи и даже триумф, ныне лишь констатирует наличие трудностей, но отрицает необходимость разумных перемен. Это значит, что предстоящий сезон «Детройт» проведёт в том же вялом составе, демонстрируя серую игру с редкими яркими вспышками, от которых фанатам со стажем становится ещё более грустно.
«Игроков нет, но вы держитесь»
Главная проблема Холланда очевидна любому, кто заглянет в платёжку «Ред Уингз»: генменеджер клуба подписал слишком много крупных долгосрочных контрактов с игроками весьма среднего уровня. Однако сам Кен упорно отказывается признавать собственные ошибки, продолжая твердить мантру про веру в свою команду и возвращение былой славы Городу моторов.
«Прежде всего я бы хотел отметить наших болельщиков. Они невероятные! Это лучшие фанаты в мире, они страстные и громкие. Конечно, они хотят видеть нас в розыгрыше Кубка Стэнли. Думаю, что постоянно буду в телефонных переговорах, буду обсуждать обмены. Тех, кого мы не сможем защитить, хотелось бы выгодно обменять, чтобы сделать команду лучше», — говорил Холланд до драфта расширения, но из заметных приобретений всё ограничилось лишь 33-летним защитником Тревором Дэйли.
«Никто не хочет видеть перестройку команды. Все хотят, чтобы мы были конкурентоспособными, чтобы у нас был шанс выиграть Кубок Стэнли. У нас есть долгосрочные планы, но в краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы выяснить, как сделать команду настолько хорошей, чтобы она могла претендовать на
Ветеранов разного калибра у «Ред Уингз» и без того собрался полный комплект. 36-летний Зеттерберг был необыкновенно хорош ещё не так давно, но время не щадит даже очень талантливых хоккеистов. Четыре оставшихся года действующего контракта шведа будут всё сильнее превращаться в проблему, поскольку продуктивность стареющего капитана падает, а 6-миллионна зарплата уже сейчас начинает выглядеть чрезмерно большой. 33-летний форвард Франс Нильсен (контракт на пять лет, $ 5,25 за сезон), а также защитники Кронвалль и Эрикссон, которым также прилично за 30, аналогичным образом будут превращаться в отягощающий груз. Тяжёлый второй сезон в НХЛ для Дилана Ларкина и разочаровывающий год у Густава Нюквиста ещё сильнее уменьшают уровень стабильности, а «вратарская турбулентность» в лице Петра Мразека и Джимми Ховарда усугубляет ситуацию.
Любопытно, что сайт телекомпании NBC провёл голосование на тему: «Необходима ли “Детройту” долгосрочная перестройка команды?», в котором 70% респондентов проголосовали за подобную меру. Однако Холланд явно не готов опускаться на дно, чтобы затем с новыми силами идти к заветной вершине.
Свечников — луч света?
Одним из тех, кто может попытаться вытащить «Детройт» из нынешнего болота, является 20-летний левый крайний Евгений Свечников. Уроженец
«Это лето получилось совсем другим, необычным. Отдых был намного короче, расслабляться некогда. Я провёл немного времени в России, а теперь рад вернуться к занятиям и подготовке к тренировочному лагерю. В прошлом сезоне я вместе с
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