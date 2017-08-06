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6 августа 2017, 18:20 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Надеюсь, НХЛ позволит мне выступить на Олимпиаде

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что у него есть небольшие шансы на участие в Олимпийских играх-2018.

Капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> заявил что у него есть небольшие шансы на участие в Олимпийских играх-2018. Увеличить
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Хоккеист отметил, что на данный момент не контактировал с другими игроками лиги для решения проблемы.

— По участию в ближайшей Олимпиаде пока без изменений, — заявил Овечкин. — Будем надеяться, мне позволят выступить. Шансы всегда есть. С игроками из других клубов (для совместных действий) не контактировали. (Евгений БЕЛОУСОВ).

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