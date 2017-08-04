Антипин: Пойти по пути Малкина? Для начала хочу просто играть в НХЛ

24-летний защитник Виктор Антипин в середине августа улетает в США, где будет выступать за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В интервью «Чемпионату» Атипин рассказал, как готовится к дебютному сезону в Национальной лиге, поразмышлял на тему сборной и Олимпиады, пообещал, что будет следить за выступлением магнитогорского «Металлурга», а также пожелал Данису Зарипову поскорее решить все накопившиеся проблемы.

«Главная разница в подготовке к сезону в том, что занимаюсь индивидуально»

— Как проходит ваша подготовка к дебютному сезону в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз»?

— Последние три недели активно занимаюсь, подтягиваю физическую форму. Работаю с тренером в зале, катаюсь на льду.



— Есть различия с подготовкой к сезонам в КХЛ?

— Упражнения те же, я бы не сказал, что они сильно отличаются. Главная разница в том, что занимаюсь индивидуально.



— Бытовые вопросы в США уже решили?

— Нет, квартиру пока не искал. Планирую прилететь в Баффало 14 августа, до начала сезона буду жить в гостинице. А дальше посмотрим. Возможно, так и останусь в ней, я всё равно один. Гостиница находится в двух минутах от арены. В любом случае найти квартиру не проблема, даже если решу её снимать.



— Специально едете в Баффало за месяц до лагеря?

— Да, буду привыкать к новым условиям, тренироваться, постепенно решать различные вопросы. Не хочется никакой спешки. Старт тренировочного лагеря запланирован на 14 сентября.

«Азы английского языка знаю, но продолжу его изучать»

— С руководством команды беседовали?

— Я летал туда на три дня в конце мая. Всех увидел, познакомился. Правда, тогда ещё не назначили главного тренера — Фил Хаусли пришёл в команду только в середине июня. А вот менеджеров, докторов, персонал застал. Заказал себе форму, клюшки, чтобы потом ничего не ждать, а сделать заранее. Понравилось, как всё организовано и выстроено.



— С Дмитрием Куликовым, перешедшим в «Виннипег», не общались?

— Мы с ним не пересекались. Конечно, было бы легче, играй в составе «Сэйбрз» ещё один русский хоккеист. Но, с другой стороны, может, это и к лучшему, что, кроме меня, никого нет. Быстрее освоюсь, выучу язык.



— Значит, отсутствием российских хоккеистов не расстроены?

— Не особо.



— Кстати, на каком уровне ваш английский?

— Азы я знаю, разбираюсь в хоккейных терминах. В бытовом плане тоже могу объясниться. Но останавливаться не собираюсь, продолжу изучать.



«В сборной России мне пожелали удачи»

— «Баффало» — строящаяся команда. Это важный фактор для вас? Игровое время там получить легче, чем в клубе-гранде.

— Разумеется, такие вещи важны. Это стало одним из главных факторов моего перехода в «Сэйбрз». С другой стороны, всё зависит от меня. Если я не буду себя проявлять, то и в составе «клинков» не дадут много игрового времени.

— Долго думали над вопросом об участии в Олимпиаде 2018 года? По всей видимости, теперь вы на ней не сыграете.

— Ещё будут Игры в Китае в 2022 году. Так что есть к чему стремиться. Понимаете, у меня появился вариант с НХЛ. Во мне были всерьёз заинтересованы, и я решил ухватиться за предоставленный шанс. Не знаю, дали бы мне его годом позднее. Надеюсь, что ещё появится возможность помочь сборной России на Олимпиаде.

— Главный тренер сборной России Олег Знарок как-то напутствовал вас?

— В сборной к моему решению отнеслись абсолютно нормально. Пожелали удачи.



— Отец тоже поддержал?

— Естественно, это было общее решение.

«Вариант с НХЛ — интересный для Зарипова»

— Собираетесь ли следить за «Металлургом», который покинули сразу три ведущих защитника: вы, Крис Ли и Алексей Береглазов?

— Не знаю, будет ли команде тяжело. Надеюсь, что у «Магнитки» всё сложится хорошо. Всё равно многие остались, подрастает хорошая молодёжь, подписали неплохих игроков. Буду следить за выступлением родной команды, переживать за неё.

— Хотите в будущем стать для Магнитогорска вторым Малкиным и пойти по пути Евгения? Только с позиции защитника, а не форварда.

— Посмотрим, как получится, что сейчас загадывать (смеётся).



— Интересно будет противостоять «Питтсбургу» с Малкиным на льду?

— Интересно сыграть со всеми. Для начала хочется просто начать играть в НХЛ. Сейчас у меня двусторонний контракт на один год. Как положено новичку.



— Вы наверняка в курсе ситуации с Данисом Зариповым. Поддержали бывшего партнёра по «Металлургу»?

— С Данисом получилась очень неприятная ситуация. Надеюсь, что в итоге у него всё сложится хорошо. Зарипов — большой мастер, четырёхкратный обладатель кубка Гагарина. Его титулы говорят за него самого.

— Он сказал, что не исключает варианта с переездом в НХЛ. Готовы его принять?

— Интересный вариант. Верим, что у Даниса всё получится. Он должен играть там, где сам захочет.