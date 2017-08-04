Овечкин получит только 4 из 10 миллионов

ИГРОКИ И ИХ АГЕНТЫ ПОДГАДЫВАЮТ ЗАРПЛАТУ ПОД ВОЗМОЖНЫЙ ПРОСТОЙ

Любопытная деталь: в контракте Никиты Зайцева нет подписного бонуса на сезон-2020/21. Тогда как в ближайшие три сезона он есть — на три миллиона. В соглашении Евгения Малкина в первые шесть лет подписных бонусов нет. Есть только в последние два года. В том числе — за сезон-2020/21. Даже если он не состоится, 1 июля 2020 года Джино все равно получит пять миллионов из девяти с половиной ему положенных. Агент россиянина здорово предвидел ситуацию. Так же как и представитель Виктора Хедмана — он выторговал шведу подписной бонус за сезон-2020/21 на три миллиона, при том что до 2020-го защитник «Тампы» будет обходится чистой зарплатой.

В новом королевском контракте Евгения Кузнецова в шести из восьми лет подписной бонус составляет пять миллионов, а зарплата варьируется от восьми до десяти. А вот в эти оставшиеся два года — сезоны-2020/21 и 2022/23, когда и возможны локауты — бонус всего два миллиона, а зарплата — пять. И это лишь немногие из примеров более или менее свежих сделок, в которых явно прослеживается подготовка к вероятному локауту-2020. Как со стороны клубов, так и со стороны все чаще требующих выплат в виде подписных бонусов хоккеистов. В зависимости от того, у кого больше рычагов воздействия во время переговоров.

ДОХОДЫ НХЛ НЕ РАСТУТ. ИГРОКИ НЕДОВОЛЬНЫ

В сентябре 2019-го НХЛ и профсоюз игроков будут голосовать за досрочное расторжение действующего Коллективного соглашения, которое рассчитано до 2022-го, но может быть разорвано в 2020-м. И крайне велика вероятность того, что к осени 2020-го сторонам придется заключать новое Коллективное соглашение.

Игроки недовольны многим. Доходы НХЛ практически перестали расти, что в том числе сказывается на потолке зарплат. За первые пять лет после большого локаута он вырос с 39 миллионов до 59,4. И все только и твердили, что будет прибавлять по пять миллионов в год. Но затем рухнул канадский доллар. И за последующие семь лет подъем серьезно замедлился с 59,4 до 75. При этом если поначалу он рос за счет повышения доходов, то в последние годы — почти исключительно за счет опции профсоюза игроков на 5-процентное инфляционное повышение. Это привело к тому, что игроки зарабатывают куда больше, чем положенные им по коллективному соглашению 50 процентов от Hockey Related Revenue, тех самых доходов клубов, связанных с хоккейной деятельностью. И в ход, естественно, идет «эскроу». Формально — не налог, хотя многими воспринимается именно так.

Перед стартом каждого сезона НХЛ высчитывает, сколько заработают игроки, и сопоставляет эти данные с прогнозируемым доходом клубов. Если доля хоккеистов выше, то часть удерживают в пользу владельцев, чтобы каждая из сторон имела по 50 процентов.

ИЗ 10 МИЛЛИОНОВ ОВЕЧКИН ПОЛУЧИТ ТОЛЬКО 4

В сезоне-2016/17 с зарплаты каждого игрока удержали 15,5 процента. То есть условный Александр Овечкин получил вместо положенных ему 10 миллионов всего 8,45. С которых нужно еще и налоги заплатить — для 8,45 миллиона они составят примерно 48 процентов, то есть 4,05 миллиона. В итоге Овечкин реально заработал — без учета рекламных контрактов — всего 4,4 миллиона. Часть эскроу еще могут вернуть, но тенденция такова, что потери хоккеистов год от года лишь растут. Еще даже возврат за сезон-2015/16 не подсчитан. При этом не факт, что вообще хоть что-то вернут.

Естественно, подобная ситуация никак не может устраивать игроков. Они мечтают убрать из Коллективного соглашение понятие «эскроу» как таковое. И это главный камень преткновения будущего голосования. Неучастие в корейской Олимпиаде, что расценивается как отказ развивать хоккей на перспективных рынках, и прочие мелочи типа прибыли от Кубка мира, оказавшейся более чем вполовину меньшей, чем прогнозировалось, лишь добавили в топку угля.

Владельцы, естественно, не готовы отказываться от инструмента, позволяющего уравнивать доходы сторон. А если и готовы, то с рядом собственных условий. Например, таких как, ограничение максимального срока контракта пятью годами, появлением негарантированных соглашений, которые можно будет расторгать, когда менеджменту приспичит, и отъем у профсоюза права повышать потолок. Который сейчас гораздо выше, чем должен быть. С учетом действующих правил подсчета доходов, связанных с хоккейной деятельностью (тот самый Hockey Related Revenue). Они, к примеру, не включают доходы клубов от проведения опосредованно связанных с хоккеем мероприятий, а расходная часть на менеджмент изначально покрывается. И за это тоже пойдет война.

ДАЖЕ ГЛАВА NHLPA УВЕРЕН, ЧТО ЛОКАУТ НЕИЗБЕЖЕН

Игроки определенно будут биться за выполнение собственных требований. Вполне себе обоснованных. В 2013-м они пошли на сокращение доходной части с 57 процентов до 50, и практически ничего от этого не выиграли. Но ирония тут в том, что каждый локаут приводит к тому, что игроки теряют миллиарды долларов. При этом Гэри Беттмэн до сих пор не обходился без локаутов. Понимая, насколько это серьезный рычаг. И насколько каждый локаут был выгоден владельцам, которые и являются его работодателями.

Именно поэтому локаут почти неизбежен. Если не будет какого-то дикого роста доходов. Вот только взяться им неоткуда. Контракт с телекомпанией NBC рассчитан до 2021 года. С Rogers — до 2025-го. Новых игроков (то есть телеканалов) в этой сфере не предвидится. А локальные рынки, если брать показатели всех команд сразу, в целом стагнируют.

Даже глава профсоюза игроков Дональд Фер, при котором в бейсбольной MLB за 24 года во главе профсоюза игроков не случилось ни одного локаута, разве что забастовка была в 1994-м, почти уверен, что локауту быть. Какие уж тут могут быть сомнения.