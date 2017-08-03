Капитан «Нэшвилла» Фишер завершил карьеру в НХЛ

Форвард выступал в лиге на протяжении 18 сезонов.

— Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал, — сказал Фишер. — Но я знаю — оно правильное. Я решил уйти из НХЛ. Считаю, что этот город и эта команда станет чемпионом, а я буду ее самым большим фанатом. Когда это произойдет, никто не будет более счастлив, чем я.

Фишер был выбран «Оттавой» на драфте 1998 года под общим 44-м номером. Он выступал за «Сенаторз» с 1999 по 2011 год, после чего перешел в «Нэшвилл». В составе «Предаторз» он провел последние 7 сезонов. В сезоне-2016/17 нападающий помог «Нэшвиллу» дойти до финала Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Питтсбургу».