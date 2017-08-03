Капитан «Нэшвилла» Фишер завершил карьеру в НХЛ
Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер принял решение о завершении карьеры в НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард выступал в лиге на протяжении 18 сезонов.
— Это самое сложное решение, которое я
Фишер был выбран «Оттавой» на драфте 1998 года под общим 44-м номером. Он выступал за «Сенаторз» с 1999 по 2011 год, после чего перешел в «Нэшвилл». В составе «Предаторз» он провел последние 7 сезонов. В сезоне-2016/17 нападающий помог «Нэшвиллу» дойти до финала Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Питтсбургу».
За 18 сезонов в НХЛ Фишер принял участие в 1088 матчах регулярного чемпионата, набрав 585 (276+309) очков. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter