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3 августа 2017, 15:45 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Капитан «Нэшвилла» Фишер завершил карьеру в НХЛ

Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер принял решение о завершении карьеры в НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард выступал в лиге на протяжении 18 сезонов.

— Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал, — сказал Фишер. — Но я знаю — оно правильное. Я решил уйти из НХЛ. Считаю, что этот город и эта команда станет чемпионом, а я буду ее самым большим фанатом. Когда это произойдет, никто не будет более счастлив, чем я.

Фишер был выбран «Оттавой» на драфте 1998 года под общим 44-м номером. Он выступал за «Сенаторз» с 1999 по 2011 год, после чего перешел в «Нэшвилл». В составе «Предаторз» он провел последние 7 сезонов. В сезоне-2016/17 нападающий помог «Нэшвиллу» дойти до финала Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Питтсбургу».

За 18 сезонов в НХЛ Фишер принял участие в 1088 матчах регулярного чемпионата, набрав 585 (276+309) очков. В плей-офф на его счету 51 (23+28) очко в 134 играх.

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