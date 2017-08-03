Артемий Панарин будет выступать в «Коламбусе» под 9-м номером

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Как сообщается, 9-й номер был выбран как сумма цифр 7 и 2, поскольку Панарин ранее выступал под 72-м номером, который сейчас в «Джекетс» занят Сергеем Бобровским.



25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.