Артемий Панарин: На «Жигулях» ездить просто, если на тебя не кричит дед

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Это очень необычное чувство, когда ты сидишь в пресс-центре Будапешта на чемпионате мира по водным видам спорта перед финалом Юлии Ефимовой, а тебе из России звонит Артемий Панарин: «Привет, старина! Ты так долго ждал, когда я тебе дам интервью. Извини, что тянул. Ну вот, я готов!».

И воды предо мной расступились, и я вернулся в прохладный мир хоккея. Тем более именно Панарин так бабахнул своим информповодом, когда его обменяли из «Чикаго» в «Коламбус», что все вздрогнули даже летом. Мое сознание рисовало картину так, что Тема уже стоял со спиннингом на трапе самолета — он улетал рыбачить на Алтай. Тут ему позвонили из Америки с шокирующей новостью. Пластиковое ведерко с крючками выпало из рук и поскакало вниз по ступенькам: тук, тук, тук…

А ведь с тех пор Панарин ни с кем не общался. Что у него на душе?

«ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА»

— Почему вообще вы, Артемий, ездите отдыхать на горный Алтай, а не в Сан-Тропе?

— Да я всего на недельку приезжал. Времени не так много. Принимал ванны, ходил на процедуры. Успел полежать на пляже. Хотелось бы и дальше отдыхать. Но надо возвращаться в работу.

Не скажу, что бываю летом только в русской глубинке. Люблю дикий отдых на природе с палатками и всеми делами. Но бываю везде, летаю по всему миру. Так что не заблуждайтесь. Хотя Алтай — одно из самых классных мест.

Разбиваю стоянку в лесу в 20 минутах от города. Друзья дают машину. Езжу на ванны в центр. От людных мест не отрываюсь.

— Какой была ваша первая реакция на новость об обмене в «Коламбус»?

— Не особо приятная реакция. Я понимаю, ничего страшного не случилось. И думаю, что все к лучшему. Но это получилось так неожиданно, что я впал в легкую растерянность. Не знаю, как назвать это состояние. Однако в голове закружилась куча мыслей. Как туда переезжать? Что делать? Как? Почему?

Это заняло день, а на следующее утро я понял, что проблемы нет. Такое может случиться с каждым игроком НХЛ. Но поймите, даже слухов не было! Я подготовиться психологически не успел. Воспринял бы новость без заморочек. А тут — бабах, гром среди ясного неба.

— Вас и в России меняли. «Витязь» отправлял в «Ак Барс», затем вы попали в СКА.

— У нас в КХЛ такого нет, что тебе одним звонком от генменеджера сообщают об обмене, и ты пакуешь баул, летишь в другой город. Хотя бы агент точно будет в курсе.

Я переходил в «Ак Барс» на плей-офф. Потом вернулся назад. А по-настоящему меня обменяли только сейчас.

«ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕЛЕФОНА»

— Как быстро вы позвонили Артему Анисимову, чтобы он ввел вас в курс дела? Ваш центр из тройки «Чикаго» ведь выступал за «Коламбус».

— Поначалу вообще не звонил. У меня телефон в первые часы разрывался, и я убрал его подальше. Кстати, большое спасибо тем, кто поддержал меня в этой ситуации. Повторю, что переход в «Коламбус» — вообще не проблема. Но теплые слова всегда важны. И это придавало сил. Извините, что тогда не вышел на связь. Но я видел, что мне писали в интернете, читал комментарии других игроков.

— Без телефона жить тяжело.

— Близкие друзья знают, что мне лучше звонить, чем писать. Я — такой человек, что не буду идти по улице и копаться в телефоне, отвечая всем людям. Жду вечера, когда сяду и спокойно отвечу кому надо. А все эти «Привет — Пока!» слишком легкомысленно, разговор ни о чем.

После обмена в «Коламбус» на меня эти эсэмэски рухнули кучей. И я на две недели закрылся от всех. Не люблю весь этот ажиотаж.

«ДЕВУШКА РАССТРОИЛАСЬ БОЛЬШЕ МЕНЯ»

— Трудно было искать новую квартиру в Коламбусе?

— Самый неприятный момент в том, что я нашел в Чикаго много хороших друзей. Появился круг общения, понравился город. Уже пустил корни, но теперь с этими людьми буду намного реже видеться. Еще жаль расставаться с болельщиками «Блэкхокс». Они меня полюбили, а я — их. Всем привет, не грустите!

А бытовые вопросы помогает решить моя девушка. Она знает английский, и все дается легко. Так что я — фартовый. Приехал в Чикаго — за меня все решил близкий товарищ Андрей, который потом еще переводил мои интервью. А в Коламбусе за меня все девушка сделала.

— Как она отреагировала на обмен?

— Расстроилась больше меня. Но девушки всегда так реагируют. Когда наших друзей меняли, я видел, как плакали их жены. Мы с подругой всегда удивлялись, что они так переживают? А теперь почувствовали это на себе. Но за пару дней собрались и сказали себе: идем дальше!

— Это ведь не похоже на обмен из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, да? Коламбус — аккуратный студенческий городок.

— Я там много не гулял. Но играл в небольшом Чехове, так что маленькими городками меня не удивишь. Нормально к этому отношусь. Значит, будет выше концентрация на хоккее.

И что важно, в НХЛ нет такого, что одна команда слабее другой. Примерно одинаковые клубы, уровень жизни в городе. Так что проблемы нет. Наоборот, еще больше хочу тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии.

«ПРОШУ МЕНЯ ПОКОЛОТИТЬ»

— Под вашим номером 72 в «Коламбусе» выступает Сергей Бобровский. Не предлагали ему подбросить монетку?

— А может, нам НХЛ разрешит через игру его по очереди брать? Я даже не спрашивал у Сергея, конечно. Понятно, что человек меня старше. Давно играет в НХЛ. И вообще вратарь с двумя «Везинами». У меня ноль шансов!

— И что вы сделали?

— Взял девятку, сложив семь и два. Помню, как-то в сборной выступал под этим номером. И вообще люблю, как он выглядит. Я не такой суеверный. Беру числа, которые нравятся.

— В межсезонье вы опять занимались кикбоксингом. Насколько это увлечение серьезно?

— Мой тренер — чемпион мира по тайскому боксу Сергей Хидченко. Очень хороший парень, мы с ним сдружились.

Увлечение это несерьезное. Когда приходим в зал, я прошу Сергея, чтобы он меня немного поколотил. Он смотрит на меня с удивлением и называет сумасшедшим.

Конечно, я тут не профессионал. Так, дерусь для души.

— Это помогало в поединке со Скотти Апшеллом в матче НХЛ?

— Некоторые хоккеисты заблуждаются, что в уличном бою они смогут провести техничный хук или прямой удар. Но когда сталкиваешься с человеком на 20 кг больше тебя, он просто за майку вяжет, вытягивает на одну руку и бьет. А ты его достать не можешь. Какие там хуки?

В хоккее на тебе вообще нагрудник, визор, шлем, налокотники. Даже размахнуться негде!

— Когда вы последний раз дрались на улице?

— В Чехове. Возвращались домой с другом. Навстречу выпившие ребята. Мы их случайно не пропустили на пешеходном переходе. Они замахнулись на нашу машину, пнули. А мы — тоже ребята амбициозные. Вежливо спросили у них: «Что происходит?» — смеется Тема.

«СКА СТАЛ МНЕ РОДНЫМ»

— Вадим Шипачев с Евгением Дадоновым вслед за вами уехали в НХЛ. Ходила версия в России, что вы вне льда в вашей знаменитой тройке не особо общаетесь, не дружите друг с другом. Это так?

— Мы все хорошо общаемся. Видимся в Питере. Но ведь дружба бывает разной. Ты можешь тепло разговаривать, но не так часто встречаться. Вот раньше жили на базе, вместе шли рука об руку с ребятами.

А теперь появились жены, дети. У всех свои дела, мы взрослеем. Поэтому нет такой дружбы, когда ты каждый день вместе. Но пересекаемся, созваниваемся. Все у нас здорово.

— Трудно ли ездить на ручной передаче в деревне на старых «Жигулях»?

— Ездить с ручником просто, если рядом нет деда. Когда он меня учил, то орал благим матом. Я вообще тронуться не мог! Приезжал летом и два года осваивал «Волгу» с 14 лет. Так-то дедушка очень импульсивный. Не Левин, который меня на хоккей возил, а Панарин. Он был шофером и учил меня езде.

А теперь я спокойно покатил на «Жигулях» четвертой модели. Машина моего друга детства из Коркино, он на ней передвигается. Я взял напрокат, а он снял видео в инстаграм.

— СКА или ЦСКА — что вы думаете о будущем сезоне КХЛ? Скажем прямо, что Питер — уже не фаворит по составу.

— Почему же? Тут тонкая грань. Вы как судите о фаворитах — по именам или перспективе? ЦСКА набрал больше молодых ребят. Да, СКА потерял Шипачева и Дадонова. Но мы знаем, что Олег Знарок завоевывал Кубок Гагарина и без больших звезд.

Ну, а в Санкт-Петербурге эти звезды есть. И там хватает людей, умеющих делать результат. Все будет нормально. Я-то болею за СКА. Этот клуб для меня стал родным.

ВОПРОС РЕБРОМ.

«ПОБЕДИТ МЭЙВЕЙЗЕР, НО У МАКГРЕГОРА ЕСТЬ ШАНС»

Артемий Панарин дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Флойд Мейвэзер, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

— Что интересно, я в те дни буду тренироваться в Анахайме — это рядом с Вегасом. Там пройдут сборы русских ребят, которые организовал наш агент Дэн Мильштейн. Слышал, что еще приедут Зайцев, Педан, могут подлететь Кучеров и Марченко. Компания у нас собирается хорошая. Все будут с женами и подругами. Вроде сборы, но в красивом месте, и есть время на личную жизнь.

Может, и сможем съездить на бой, — говорит Панарин. — А выиграет на 99,9 процентов Флойд Мэйвэйзер. Потому что поединок пройдет по боксерским правилам. Но Макгрегор реально какой-то опасный. Не исключаю, что выиграть сможет он.

Конор сейчас и так на коне. А в случае победы вообще взлетит на поднебесную высоту! Считается, что трудно выдержать такое бремя славы, когда все вокруг считают тебя королем мира. Так что бой в Вегасе со всех точек зрения будет очень интересным.