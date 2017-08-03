Панарин намерен доказать в «Коламбусе», что может быть результативным без Кейна

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23 июня «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

«Кейн всегда был для меня отличным партнером, он отдавал мне шикарные передачи. Будет сложно удержаться на таком же уровне, но я не переживаю, надо работать и доказывать — но не скептикам, на которых не обращаю внимания, мне не интересны эти интернет-дебаты. Я прислушиваюсь только к мнению легендарных спортсменов, которые многого добились, они понимают психологию игрока, изнанку хоккея. Кейн, безусловно, классный игрок, так получалось, что он мне отдавал все передачи, потому что мы с ним много пасовались друг с другом, было хорошее взаимопонимание на льду, я знал, что если отдам шайбу Патрику, он ее не потеряет, и атака пойдет дальше», — сказал Панарин.

«Никакой проблемы в обмене в “Коламбус” для меня нет, — добавил Панарин. — Наоборот, я хочу еще больше тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии».

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В большинстве встреч россиянин играл в одном звене с Кейном. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу (в 45 случаях ассистентом выступал Кейн) и сделал 90 передач.