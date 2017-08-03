Панарин намерен доказать в «Коламбусе», что может быть результативным без Кейна
ТАСС, 3 августа. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус», перешедший в межсезонье из «Чикаго», планирует в новом сезоне доказать, что может набирать очки в отсутствие американца Патрика Кейна. Панарина цитирует русскоязычная версия сайта NHL.com.
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23 июня «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.
«Кейн всегда был для меня отличным партнером, он отдавал мне шикарные передачи. Будет сложно удержаться на таком же уровне, но я не переживаю, надо работать и доказывать — но не скептикам, на которых не обращаю внимания, мне не интересны эти
«Никакой проблемы в обмене в “Коламбус” для меня нет, — добавил Панарин. — Наоборот, я хочу еще больше тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии».
Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В большинстве встреч россиянин играл в одном звене с Кейном. В составе «Чикаго» за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу (в 45 случаях ассистентом выступал Кейн) и сделал 90 передач.
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