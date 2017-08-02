Нападающий «Питтсбурга» накормил лошадь из Кубка Стэнли

Шведский форвард «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист воспользовался возможностью провести один день с кубком Стэнли. Он привез главный трофей НХЛ на свою родину, в Швецию, где сфотографировался с лошадью, которую кормят морковкой из кубка.

Напомним, в сезоне 2016/2017 «Питтсбург» обыграл в финале клуб «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Эта победа стала для клуба второй подряд. Тем самым, «Питтсбург» защитил титул, завоеванный в прошлом году.

Шведский форвард Хёрнквист провёл в плей-офф 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков, а также забил решающий гол в финальной серии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Patrick Hornqvist poses with his family and his race horse at home in Sweden. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a> <a href="https://twitter.com/NHL">@NHL</a> <a href="https://twitter.com/HockeyHallFame">@HockeyHallFame</a> <a href="https://t.co/UaloT1HS8U">pic.twitter.com/UaloT1HS8U</a></p>— Philip Pritchard (@keeperofthecup) <a href="https://twitter.com/keeperofthecup/status/892347761370247168">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>