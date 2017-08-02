Нападающий «Питтсбурга» накормил лошадь из Кубка Стэнли
Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист накормил свою лошадь морковкой из Кубка Стэнли. Об этом в своемTwitter сообщил хранитель кубка Филип Притчард.
Шведский форвард «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист воспользовался возможностью провести один день с кубком Стэнли. Он привез главный трофей НХЛ на свою родину, в Швецию, где сфотографировался с лошадью, которую кормят морковкой из кубка.
Напомним, в сезоне 2016/2017 «Питтсбург» обыграл в финале клуб «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах. Эта победа стала для клуба второй подряд. Тем самым, «Питтсбург» защитил титул, завоеванный в прошлом году.
Шведский форвард Хёрнквист провёл в
Напомним также, что в НХЛ существует традиция, согласно которой каждый игрок
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter