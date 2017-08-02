Свечников занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2018 Future Considerations
Портал Future Considerations представил свой рейтинг драфта НХЛ-2018.
В рейтинг вошли 100 игроков. Первое место занял шведский защитник Расмус Далин, второе — российский форвард Андрей Свечников.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. з Расмус Далин, Швеция («Фрёлунда», SHL)
2. н Андрей Свечников, Россия («Маскегон», USHL)
3. н Филип Задина, Чехия («Пардубице», чешская Экстралига)
4. н Джозеф Велено, Канада («Сент-Джон», QMJHL)
5. з Джаред МакАйзек, Канада («Галифакс», QMJHL)
6. н Брэйди Ткачак, США (USNTDP Juniors, USHL)
7. з Боди Уайлд, США (USNTDP Juniors, USHL)
8. з Райан Меркли, Канада («Гелф», OHL)
9. з Куинтон Хьюджес, США (USNTDP Juniors, USHL)
10. н Андерсон МакДональд, Канада («Шербрук», QMJHL).
Остальные российские игроки в рейтинге:
16. н Александр Хованов, Россия («Ирбис», МХЛ).
20. н Владислав Котков, Россия («Красная Армия», МХЛ).
26. н Григорий Денисенко, Россия («Локо», МХЛ).
36. з Александр Алексеев, Россия («Ред Дир», WHL)
37. н Кирилл Нижников, Россия («Бэрри», OHL).
43. н Виталий Кравцов, Россия («Белые Медведи», МХЛ).
46. н Михаил Бицадзе, Россия («Динамо» Бшх, ВХЛ).
57. з Данила Галенюк, Россия («Мамонты Югры», МХЛ).
65. н Егор Соколов, Россия («Белые Медведи», МХЛ).
86. н Кирилл Марченко, Россия («Мамонты Югры», МХЛ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter