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2 августа 2017, 11:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Свечников занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2018 Future Considerations

Портал Future Considerations представил свой рейтинг драфта НХЛ-2018.

В рейтинг вошли 100 игроков. Первое место занял шведский защитник Расмус Далин, второе — российский форвард Андрей Свечников.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. з Расмус Далин, Швеция («Фрёлунда», SHL)

2. н Андрей Свечников, Россия («Маскегон», USHL)

3. н Филип Задина, Чехия («Пардубице», чешская Экстралига)

4. н Джозеф Велено, Канада («Сент-Джон», QMJHL)

5. з Джаред МакАйзек, Канада («Галифакс», QMJHL)

6. н Брэйди Ткачак, США (USNTDP Juniors, USHL)

7. з Боди Уайлд, США (USNTDP Juniors, USHL)

8. з Райан Меркли, Канада («Гелф», OHL)

9. з Куинтон Хьюджес, США (USNTDP Juniors, USHL)

10. н Андерсон МакДональд, Канада («Шербрук», QMJHL).

Остальные российские игроки в рейтинге:

16. н Александр Хованов, Россия («Ирбис», МХЛ).

20. н Владислав Котков, Россия («Красная Армия», МХЛ).

26. н Григорий Денисенко, Россия («Локо», МХЛ).

36. з Александр Алексеев, Россия («Ред Дир», WHL)

37. н Кирилл Нижников, Россия («Бэрри», OHL).

43. н Виталий Кравцов, Россия («Белые Медведи», МХЛ).

46. н Михаил Бицадзе, Россия («Динамо» Бшх, ВХЛ).

57. з Данила Галенюк, Россия («Мамонты Югры», МХЛ).

65. н Егор Соколов, Россия («Белые Медведи», МХЛ).

86. н Кирилл Марченко, Россия («Мамонты Югры», МХЛ).
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