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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30550444/
1 августа 2017, 11:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» назначил тренера вратарей и главного тренера фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» объявил о назначении Джея Лича главным тренером своего фарм-клуба в Американской хоккейной лиге — «Провиденса».

Об этом информирует официальный сайт клуба. 37-летний специалист заменит Кевина Дина, который будет ассистировать Брюсу Кэссиди в команде НХЛ. Его ассистентом назначен Спенсер Карбери.

Также «Бостон» назначил известного в прошлом вратаря Майка Данэма тренером по развитию вратарей. До этого он 10 сезонов был тренером вратарей «Нью-Йорк Айлендерс».

Бостон Брюинз
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