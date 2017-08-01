«Бостон» назначил тренера вратарей и главного тренера фарм-клуба

Об этом информирует официальный сайт клуба. 37-летний специалист заменит Кевина Дина, который будет ассистировать Брюсу Кэссиди в команде НХЛ. Его ассистентом назначен Спенсер Карбери.



Также «Бостон» назначил известного в прошлом вратаря Майка Данэма тренером по развитию вратарей. До этого он 10 сезонов был тренером вратарей «Нью-Йорк Айлендерс».