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1 августа 2017, 9:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» не заинтересована в приглашении Ягра

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» не заинтересована в приглашении форвардаЯромира Ягра.

Об этом сообщил журналист Tampa Bay Times Джо Смит. 45-летний чешский форвард в настоящее время находится без контракта в НХЛ. Последние два сезона он провёл в команде «Флорида Пантерз».

В прошедшем сезоне 45-летний чех заработал $ 5,5 млн, включая бонусы. Он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 (16+30) очков. Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и за 23 сезона сыграл 1711 матчей, набрав 1914 (765+1149) очков. Ягр является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).

Тампа-Бэй Лайтнинг
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