Торторелла продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2018/19
«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракт с главным тренером Джоном Тортореллой на один год, он будет действовать до конца сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Специалист возглавил команду в октябре 2015 года после отставки Тодда Ричардса. Прошедший сезон стал для «Коламбуса» лучшим в истории, команда заняла четвёртое место в регулярном чемпионате, набрав 108 очков, а Торторелла получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter