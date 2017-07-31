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31 июля 2017, 20:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Торторелла продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2018/19

«Коламбус Блю Джекетс» продлил контракт с главным тренером Джоном Тортореллой на один год, он будет действовать до конца сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте клуба.

<span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> продлил контракт с главным тренером Джоном Тортореллой на один год он будет действовать до конца сезона-2018/19 сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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Специалист возглавил команду в октябре 2015 года после отставки Тодда Ричардса. Прошедший сезон стал для «Коламбуса» лучшим в истории, команда заняла четвёртое место в регулярном чемпионате, набрав 108 очков, а Торторелла получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру. В плей-офф «Джекетс» в первом раунде проиграли будущему чемпиону — «Питтсбург Пингвинз».

Коламбус Блю Джэкетс
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