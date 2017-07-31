Торторелла продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2018/19

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Специалист возглавил команду в октябре 2015 года после отставки Тодда Ричардса. Прошедший сезон стал для «Коламбуса» лучшим в истории, команда заняла четвёртое место в регулярном чемпионате, набрав 108 очков, а Торторелла получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру. В плей-офф «Джекетс» в первом раунде проиграли будущему чемпиону — «Питтсбург Пингвинз».