ФХР: Желаем Малкину новых спортивных достижений

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Малкин является чемпионом мира среди юниоров, двукратным серебряным призёром МЧМ, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга», а также двукратным чемпионом мира, лучшим игроком чемпионата мира 2012 года. На драфте НХЛ 2004 года он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. С 2006 года Малкин выступает за «Пингвинз» (лучший новичок НХЛ сезона-2006/07). Это первый и на данный момент единственный российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Кроме того, Евгений — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

«Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет с днём рождения игрока национальной сборной и клуба НХЛ “Питтсбург Пингвинз” Евгения Малкина. Желаем Евгению крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых спортивных достижений», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.