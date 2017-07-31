Действительно ли Малкин — лучший?
В день 31-летия Евгения Малкина «СЭ» рассуждает о его игре.
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Когда корреспонденты «СЭ» составляли рейтинг лучших российский игроков в НХЛ, в моей версии Малкин стоял вторым после Федорова. А мог стоять и ниже Дацюка. И не потому, что я
Да, он результативнее Федорова, даже если брать только первые 10 сезонов (1,18 очка за игру против 1,09). Хотя тут нельзя не вспомнить эксперименты Скотти Боумэна, переводившего Сергея в оборону. Да, если ориентироваться на среднюю результативность лиги, то отрыв в пересчете с соответствующими коэффициентами будет еще больше (1,31 против 1,10). Хотя тут нельзя не вспомнить, что правила нынче позволяют защитникам куда меньше, а Федоров еще и эпоху «трэпа» застал. Правда, и потолок зарплат, и в целом возросший уровень подготовки накладывают свой отпечаток. Да, по ряду математических моделей типа Point Shares Малкин тоже Федорова превосходит. Это все здорово.
Главный вопрос — делает ли Малкин свою команду настолько же лучше, насколько делал Федоров? Единственный, между прочим, игрок в истории, сумевший за один сезон получить и приз самому ценному игроку, и приз лучшему оборонительному форварду.
Федоров был технологичнейшим устройством по закатыванию оппонентов в лед. Если
Хотя он мог стать таким и даже, возможно, круче. Недавно я перебирал в памяти игру Евгения на разных этапах его карьеры. Записи Олимпиады в Турине пересмотрел. Помните, кто там лютовал в меньшинстве, подкатываясь не хуже любого защитника и выцарапывая шайбу за шайбой за счет длины рук, хоккейного интеллекта и работы ног?
Строго говоря, после нескольких просмотренных смен драматичного четвертьфинала с Канадой подумалось, что вот
Глянул я и куски матчей «Питтсбурга», но еще при Мишеле Террьене, который не пытался в игре Малкина свести все к набору очков. Не применял модное нынче в лиге распределение обязанностей, когда роль центра в атаке и обороне исполняют разные люди из одной тройки. Было на что посмотреть. И вспомнилось, что в сезоне-2008/09 Евгений занял первое место по количеству отборов, обойдя самого Дацюка, взявшего тогда второй подряд «Селке». И куда только все это подевалось?
За океаном есть понятие «complete player». «Совершенный игрок». В том смысле что умеет и делает на льду все. Что самое смешное — Малкин умеет все, но необязательно это делает. Если бы этот всецело одаренный грациозный великан с координацией малыша играл бы с такой же выкладкой, как Сидни Кросби, мы бы не задавались никакими вопросами по поводу не только лучшего из россиян, а вообще в мире. Но вот эта несовершенность на фоне тех же Федорова и Дацюка, всегда промышлявших по всей длине площадки, и помешала мне поставить его на первое место. Пусть он его и заслуживает по целому ряду аспектов.
Знаете, Боумэн в свое время хотел обменять Стива Айзермана. За то, что тот уделял недостаточно внимания обороне, за лидерские качества, которые
Покидать зону комфорта — в принципе полезно. Особенно когда выиграно все, что только можно. Федорова в свое время называли лучшим игроком мира, причем говорил это сам Гретцки. В отношении Евгения такие слова всегда сопровождаются знаком вопроса и небезосновательными сомнениями.
ИГОРЬ ЕРОНКО
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