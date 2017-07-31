Когда корреспонденты «СЭ» составляли рейтинг лучших российский игроков в НХЛ, в моей версии Малкин стоял вторым после Федорова. А мог стоять и ниже Дацюка. И не потому, что я когда-то болел за «Детройт». Совсем нет. В плане достижений Джино среди россиян нет и еще много лет не будет равных. Три Кубка Стэнли, «Конн Смайт», «Харт», «Тед Линдсей», два «Арта Росса», «Колдер» — более чем внушительная коллекция. Дело в другом.

Да, он результативнее Федорова, даже если брать только первые 10 сезонов (1,18 очка за игру против 1,09). Хотя тут нельзя не вспомнить эксперименты Скотти Боумэна, переводившего Сергея в оборону. Да, если ориентироваться на среднюю результативность лиги, то отрыв в пересчете с соответствующими коэффициентами будет еще больше (1,31 против 1,10). Хотя тут нельзя не вспомнить, что правила нынче позволяют защитникам куда меньше, а Федоров еще и эпоху «трэпа» застал. Правда, и потолок зарплат, и в целом возросший уровень подготовки накладывают свой отпечаток. Да, по ряду математических моделей типа Point Shares Малкин тоже Федорова превосходит. Это все здорово.

Главный вопрос — делает ли Малкин свою команду настолько же лучше, насколько делал Федоров? Единственный, между прочим, игрок в истории, сумевший за один сезон получить и приз самому ценному игроку, и приз лучшему оборонительному форварду.

Федоров был технологичнейшим устройством по закатыванию оппонентов в лед. Если что-то не получалось у чужих ворот, что, впрочем, бывало редко, потому что мастерства тоже был вагон, он легко восполнял это работой у своих, где никому и никогда не давал спуску. За счет достававшей всех центрфорвардов настырности, подкрепленной феноменальным катанием. Универсал из универсалов, способный одинаково эффективно играть на любой позиции, в том числе — в обороне. Да еще и «решала», взрывающийся в самые важные моменты матча. Может ли подобным похвастать Малкин? Сам этот вопрос заставляет улыбнуться.

Хотя он мог стать таким и даже, возможно, круче. Недавно я перебирал в памяти игру Евгения на разных этапах его карьеры. Записи Олимпиады в Турине пересмотрел. Помните, кто там лютовал в меньшинстве, подкатываясь не хуже любого защитника и выцарапывая шайбу за шайбой за счет длины рук, хоккейного интеллекта и работы ног? То-то же. Когда Овечкин забивал американцам, Малкин — Харитонов и Сушинский еще были на льду — добежал первым в форчек, умудрился перехватить шайбу, хотя сразу и потерял ее в борьбе с тремя, но тут же исправил ситуацию, догнав на возврате Герина, которого легко обесшайбил. Ушел за ворота, отдал защитнику, получил обратный пас уже на скорости на своей синей, вошел в зону атаки и отдал шикарную передачу на Ови (бывало же и такое).

Строго говоря, после нескольких просмотренных смен драматичного четвертьфинала с Канадой подумалось, что вот Евгения-то в последующем полуфинале с финнами и не хватило. Всевидящего и везде успевающего. И зачем только надо было пинать Лекавалье?

Глянул я и куски матчей «Питтсбурга», но еще при Мишеле Террьене, который не пытался в игре Малкина свести все к набору очков. Не применял модное нынче в лиге распределение обязанностей, когда роль центра в атаке и обороне исполняют разные люди из одной тройки. Было на что посмотреть. И вспомнилось, что в сезоне-2008/09 Евгений занял первое место по количеству отборов, обойдя самого Дацюка, взявшего тогда второй подряд «Селке». И куда только все это подевалось?

За океаном есть понятие «complete player». «Совершенный игрок». В том смысле что умеет и делает на льду все. Что самое смешное — Малкин умеет все, но необязательно это делает. Если бы этот всецело одаренный грациозный великан с координацией малыша играл бы с такой же выкладкой, как Сидни Кросби, мы бы не задавались никакими вопросами по поводу не только лучшего из россиян, а вообще в мире. Но вот эта несовершенность на фоне тех же Федорова и Дацюка, всегда промышлявших по всей длине площадки, и помешала мне поставить его на первое место. Пусть он его и заслуживает по целому ряду аспектов.

Знаете, Боумэн в свое время хотел обменять Стива Айзермана. За то, что тот уделял недостаточно внимания обороне, за лидерские качества, которые где-то скрывались. «Стиви Уай» — это случилось с ним на пороге 30-летия — сделал выводы и вошел в историю, как один из лучших универсалов, успев затмить в «Детройте» Федорова. Может, нечто подобное произойдет и с Малкиным?

Потери-то «Питтсбург» может восполнить разве что за счет внутренних резервов. И когда-то ведь надо выходить из тени Сида.

Покидать зону комфорта — в принципе полезно. Особенно когда выиграно все, что только можно. Федорова в свое время называли лучшим игроком мира, причем говорил это сам Гретцки. В отношении Евгения такие слова всегда сопровождаются знаком вопроса и небезосновательными сомнениями.

ИГОРЬ ЕРОНКО