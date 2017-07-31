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31 июля 2017, 7:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Миннесота» подписала с Нидеррайтером пятилетний контракт на $26 млн

ТАСС, 31 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» заключил новое пятилетнее соглашение со швейцарским форвардом Нино Нидеррайтером. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

24-летний нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента. По новому контракту он получит $26,25 млн (5,25 млн в год).

Швейцарец был выбран «Айлендерс» на драфте-2010 под общим пятым номером, обменян в «Миннесоту» в 2013 году. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 57 очков (25+32) в 82 матчах, проведя лучший сезон в карьере. Всего за четыре сезона в команде форвард отыграл 325 матчей, в которых набрал 173 очка (83+90).

Нидеррайтер является единственным швейцарцем в истории НХЛ, набиравшим не менее 20 очков за сезон. Данный рубеж ему удалось превзойти трижды.

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