«Даллас» с Радуловым замахнется на Кубок Стэнли?

РАССТАНОВКА СИЛ ВРЯД ЛИ ИЗМЕНИТСЯ

Рынок игроков НХЛ, который уже успел опустеть до неприличия, хотя и содержит такие звучные фамилии, как Ягр, Доун, Игинла, Бошемен, Фишер и Джионта, правда, все эти «ребята» входят в клуб «37+», что накладывает свой отпечаток. Самую серьезную заявку на звание лучшего генменеджера по итогам работы на этом рынке, безусловно, сделал «Даллас». Расклад может как-то измениться, только если внезапно последуют так называемые «оффер-шиты», контрактные предложения до сих пор не продленным ограниченно свободным агентам от сторонних клубов. В числе подобных ОСА — Драйзайтль, Пастрняк, Веннберг, Микаэль Гранлунд и Хорват.

Есть, конечно, еще Нидеррайтер, Болье и иже с ними, но это все-таки другой уровень, заметно пониже. А вот любой из первой пятерки определенно усилит любую команду. Вот только «оффер-шиты» эти никто раздавать желанием не горит, да и суммы соглашений там будут такие, что потребуют очень серьезных компенсаций. Если и будет предложение со стороны, то крупное и долгосрочное, а это автоматически означает, что любой из пяти получит от шести миллионов. За что придется выложить выборы в первом, втором и третьем раундах драфта. А за Драйзайтля (предложение по нему «Эдмонтон» без вопросов повторит) отдать надо будет еще больше, а то и вообще полцарства (если зарплата будет выше 9,81 миллиона, компенсация — 4 выбора в первом раунде драфта). В общем, рассчитывать на это, а за 12 лет было подписано всего 8 оффер-шитов, и лишь один хоккеист в итоге сменил клуб, точно не стоит.

«КАРОЛИНА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Итак, «Даллас». Бишоп, Радулов, Мето, Ганзал, Флинн, Питлик и потрясающе талантливый Хейсканен вместо едущих с ярмарки Шарпа, Гудлера и Хемски, а также Икина и Ниеми, о которых никто не будет сожалеть. Круто, ничего не скажешь. Год с небольшим назад «Старз» выиграли Западную конференцию. Состав с тех пор стал лишь сильнее. Молодежь команды сделала солидный шаг вперед, но остается при этом на удобоваримых контрактах. Если обойдется без переполненного лазарета — бойтесь «Звезд», они будут обжигать.

Кроме того, нельзя не отметить «Каролину». По игре, по командному взаимодействию, по тренерской мысли — это и без того одна из лучших команд НХЛ. Которой не хватало толкового вратаря и нескольких опытных игроков хорошего уровня, способных придать дополнительный импульс многочисленному талантливому молодняку. Дарлинг показал в «Чикаго», что способен выйти на первые роли. Джастин Уильямс, Крюгер и младший из Ван Римсдайков и импульс придадут, и общий уровень повысят, и серьезно добавят глубины. Из ушедших игроком основы можно было считать разве что Макклемента, и то не вылезавшего из четвертой тройки. Может, бушевать «Ураганы» еще пока не будут, но ветерка нагонят, а в целом у клуба видится хорошее будущее.

«АРИЗОНА» УСТАЛА ХОДИТЬ В АУТСАЙДЕРАХ

Ну и невозможно пройти мимо «Аризоны», которая вдруг решила, что негоже бесконечно «сливать» сезоны на рынке, где и так интерес к хоккею низок настолько, что приходится угрожать администрации Финикса переездом, дабы выбить финансирование строительства новой арены. От ветеранов, давно пошедших на спад, избавились, тренерский штаб полностью переформирован, ну и никак нельзя пройти мимо того, что Джон Чайка сумел выменять весьма солидного центрфорварда Степана, одного из лучших «домоседов» НХЛ Яльмарссона, который наверняка составит пару Экману-Ларссону, порядком разгрузив его в обороне, и периодически затмевавшего самого Лундквиста Раанту. Доми, Келлер, Чикрин, Дворак, Крауз и Дилан Строум — все эти пацаны способны сделать солидный шаг вперед за весьма короткое время. Если хотя бы у половины это получится, «Койоты» будут больно кусаться.

ДЖОХАНСЕН И ЕГО 64 МИЛЛИОНА ЗАДАЮТ ТОН

Ничего особо интересного на рынке больше не произойдет. Разве только следующий, потенциально девятый по счету клуб Ягра вызывает интерес. Кстати, Яромир набрал в прошлом сезоне больше очков при игре «5 на 5», чем Джохансен, Тэйвз, Радулов, Копитар, Холл, Паризе, Ворачек, Дюшен, Бержерон, Айкел, и столько же, сколько Джейми Бенн. Но лавры Майка Силлинджера, сменившего за карьеру 12 команд, что является абсолютным рекордом, великому чеху пока все равно не грозят.