«Даллас» с Радуловым замахнется на Кубок Стэнли?
«СЭ» — о самых заметных случившихся и предстоящих переходах в НХЛ.
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РАССТАНОВКА СИЛ ВРЯД ЛИ ИЗМЕНИТСЯ
Рынок игроков НХЛ, который уже успел опустеть до неприличия, хотя и содержит такие звучные фамилии, как Ягр, Доун, Игинла, Бошемен, Фишер и Джионта, правда, все эти «ребята» входят в клуб «37+», что накладывает свой отпечаток. Самую серьезную заявку на звание лучшего генменеджера по итогам работы на этом рынке, безусловно, сделал «Даллас». Расклад может
Есть, конечно, еще Нидеррайтер, Болье и иже с ними, но это
«КАРОЛИНА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Итак, «Даллас». Бишоп, Радулов, Мето, Ганзал, Флинн, Питлик и потрясающе талантливый Хейсканен вместо едущих с ярмарки Шарпа, Гудлера и Хемски, а также Икина и Ниеми, о которых никто не будет сожалеть. Круто, ничего не скажешь. Год с небольшим назад «Старз» выиграли Западную конференцию. Состав с тех пор стал лишь сильнее. Молодежь команды сделала солидный шаг вперед, но остается при этом на удобоваримых контрактах. Если обойдется без переполненного лазарета — бойтесь «Звезд», они будут обжигать.
Кроме того, нельзя не отметить «Каролину». По игре, по командному взаимодействию, по тренерской мысли — это и без того одна из лучших команд НХЛ. Которой не хватало толкового вратаря и нескольких опытных игроков хорошего уровня, способных придать дополнительный импульс многочисленному талантливому молодняку. Дарлинг показал в «Чикаго», что способен выйти на первые роли. Джастин Уильямс, Крюгер и младший из Ван Римсдайков и импульс придадут, и общий уровень повысят, и серьезно добавят глубины. Из ушедших игроком основы можно было считать разве что Макклемента, и то не вылезавшего из четвертой тройки. Может, бушевать «Ураганы» еще пока не будут, но ветерка нагонят, а в целом у клуба видится хорошее будущее.
«АРИЗОНА» УСТАЛА ХОДИТЬ В АУТСАЙДЕРАХ
Ну и невозможно пройти мимо «Аризоны», которая вдруг решила, что негоже бесконечно «сливать» сезоны на рынке, где и так интерес к хоккею низок настолько, что приходится угрожать администрации Финикса переездом, дабы выбить финансирование строительства новой арены. От ветеранов, давно пошедших на спад, избавились, тренерский штаб полностью переформирован, ну и никак нельзя пройти мимо того, что Джон Чайка сумел выменять весьма солидного центрфорварда Степана, одного из лучших «домоседов» НХЛ Яльмарссона, который наверняка составит пару
ДЖОХАНСЕН И ЕГО 64 МИЛЛИОНА ЗАДАЮТ ТОН
Ничего особо интересного на рынке больше не произойдет. Разве только следующий, потенциально девятый по счету клуб Ягра вызывает интерес. Кстати, Яромир набрал в прошлом сезоне больше очков при игре «5 на 5», чем Джохансен, Тэйвз, Радулов, Копитар, Холл, Паризе, Ворачек, Дюшен, Бержерон, Айкел, и столько же, сколько Джейми Бенн. Но лавры Майка Силлинджера, сменившего за карьеру 12 команд, что является абсолютным рекордом, великому чеху пока все равно не грозят.
Любопытно разве только, какие контракты получат те самые ограниченно свободные агенты во главе с Драйзайтлем. Судя по заключенному на днях договору с Джохансеном (64 миллиона на 8 лет от «Нэшвилла»), даже такие осторожные генменеджеры, как Дэвид Пойл, готовы выписывать огромные суммы игрокам, пока того не стоящим. Так что за этим стоит последить, ведь ориентироваться в будущем все будут именно на данные сделки. Ну и, конечно, нельзя исключать громких обменов. Дюшен, Бэрри, Ландескуг, Тайлер Джонсон, Ватанен, Гальченюк, Эвандер Кейн — все они
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