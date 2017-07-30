«Питтсбург» договорился о новом контракте с Шири на 9 миллионов долларов

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Новое соглашение будет подписано на три сезона. За это время игрок получит 9 миллионов долларов.

Отметим, в прошлом сезоне Шири провел 61 матч, в которых заработал 53 (23+30) очка. В составе «Пингвинз» он проводит второй год.