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30 июля 2017, 20:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Питтсбург» договорился о новом контракте с Шири на 9 миллионов долларов

«Питтсбург» договорился о новом контракте с форвардом Конором Шири, сообщает журналист Эллиотт Фридман в Твиттере.

Питтсбург договорился о новом контракте с форвардом <span class=error>Конором</span> Шири. Увеличить
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Новое соглашение будет подписано на три сезона. За это время игрок получит 9 миллионов долларов.

Отметим, в прошлом сезоне Шири провел 61 матч, в которых заработал 53 (23+30) очка. В составе «Пингвинз» он проводит второй год.

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