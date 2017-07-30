Голкипер Андрей Василевский представил новый шлем с изменяющимся рисунком

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В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Василевский принял участие в 50 встречах, пропуская в среднем 2,61 шайбы за игру и отражая 91,7% бросков по своим воротам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/TBLightning">@TBLightning</a> goaltender Andrei Vasilevskiy's new mask changes with temperature- hidden logos will appear as he hits the ice! ?❄️ <a href="https://t.co/SHVWOEA8eH">pic.twitter.com/SHVWOEA8eH</a></p>— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) <a href="https://twitter.com/NHLonNBCSports/status/891667976113410048">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>