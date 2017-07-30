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30 июля 2017, 18:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Голкипер Андрей Василевский представил новый шлем с изменяющимся рисунком

Российский голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил свой новый шлем, информирует NBC Sports.

Российский голкипер клуба <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Лайтнинг Андрей Василевский представил свой новый шлем информирует NBC Sports. Увеличить
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Шлем оснащён современной технологией, которая при изменении температуры шлема или попадании влаги способствует появлению дополнительных изображений.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Василевский принял участие в 50 встречах, пропуская в среднем 2,61 шайбы за игру и отражая 91,7% бросков по своим воротам.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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