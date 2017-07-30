«Он навсегда изменил отношение к советским хоккеистам». Каким Северная Америка запомнила Третьяка

За последние десятилетия мастера вроде Владислава Третьяка изменили мир хоккея. Часто отмечалось, что он так и не получил возможности в 80-е попробовать свои силы в НХЛ, но советский страж ворот изменил отношение к голкиперам и стиль их игры за те более 15 лет, что отдал ЦСКА и сборной СССР.

Выступление Третьяка на Олимпиадах, чемпионатах мира, Кубке Канады и в Суперсерии-72 навсегда вписано золотыми буквами в историю хоккея, и имя голкипера абсолютно заслуженно включено в Зал хоккейной славы. Лишь политика и упертые чиновники (с советской стороны) помешали ему оставить свой след и в мире НХЛ, но Владислав все равно успел повлиять на поколения вратарей и изменил их подход к игре.

БАТТЕРФЛЯЙ

Историю стиля баттерфляй невозможно рассказывать, не упоминая такие имена, как Гленн Холл, Тони Эспозито и Патрик Руа.

Многие специалисты считают Холла первым вратарем, который не только успешно использовал этот стиль, но и довел его почти до совершенства. И пусть его последователи смогли еще улучшить свои навыки, но прозвище «Мистер вратарь» наглядно говорит о том, как Холл повлиял на развитие игры в свое время. Достижения Холла говорят сами за себя, но можно с уверенностью утверждать, что Северная Америка не готова была увидеть советского голкипера в роли лучшего стража ворот на международном уровне.

В отличие от современных вратарей Третьяк великолепно сочетал новые на тот момент приемы игры в стиле баттерфляй с классическими приемами игры в стойке. Результат получился феноменальным, когда Третьяк поразил всех по ходу легендарной Суперсерии-72, в которой сошлись сборные СССР и Канады. Изначально североамериканские фанаты ожидали уверенной победы своих кумиров, но Третьяк и вся сборная СССР заставили себя уважать. Особенно запомнился именно Владислав, который поражал своими невероятными спасениями ворот.

Третьяк заслужил репутацию одного из самых талантливых и умных вратарей, который никогда не выступал в НХЛ. И пусть Канада одержала итоговую минимальную победу в той Суперсерии, Третьяк не оставил сомнений, кто был лучшим вратарем тех противостояний. Оно возвысило его над другими современниками.

УСПЕХ

До Суперсерии-72 мало что было известно о Третьяке. И можно смело говорить о том, что североамериканские фанаты явно недооценивали уровень его таланта. Пусть Владислав, которому на тот момент было всего 20 лет, закончил Суперсерию с показателями 88,4 процента отраженных бросков и 3,87 шайбы пропущенных в среднем за матч, голкипер все равно оставил неизгладимое впечатление и множество раз останавливал звездную атаку канадцев. Стоит отметить, что его коллеги из стана соперников показали цифры не лучше — Кен Драйден (83,8; 4,75) и Тони Эспозито (88,2; 3,33).

После окончания Суперсерии 1972 года хоккейный мир ощутил, что не сможет довольствоваться единственным противостоянием сборных СССР и Канады. Так что в 1974-м было решено повторить данный формат. Команды вновь должны были провести по четыре матча дома и на выезде. После первого этапа противостояния команды покинули Канаду, имея в своем активе по победе, поражению и по две ничьих. А затем советская сборная выиграла три из четырех матчей на своей земле. Третьяк выходил в семи из восьми встреч и пропускал в среднем 3,57 шайбы за матч. Тем самым он лишь подкрепил прошлые восторженные отзывы.

Владислав ТРЕТЬЯК (в центре) Спорт-Экспресс

После Суперсерии-74 популярность Третьяка в Северной Америке лишь возросла. Российский голкипер всего за пару лет превратился из никому не известного юнца в звезду первой величины. Именно его действия в воротах заставили многих изменить отношения к советскому хоккею. Суперсерии не только продемонстрировали, что на мировой хоккейной карте появилась новая сила, но они также сыграли очень важную роль в эпоху холодной войны. Напряжение в отношениях между странами существовало уже длительное время, но Суперсерия-72 позволила сборным СССР и Канады встретиться и продемонстрировать свое истинное мастерство всему миру. И пусть хоккейные матчи мало что изменили в отношении к СССР в целом, но игра советских хоккеистов, в том числе не в последнюю очередь и Третьяка, изменила к ним отношение хоккейных болельщиков по всему миру.

Какие это были имена: Валерий Харламов, Александр Гусев, Валерий Васильев, Борис Михайлов, Александр Якушев, Владимир Петров — они поражали своими талантами и навыками. Не отставал от партнеров и Третьяк. Его выступление так впечатлило, что на драфте 1983 года «Монреаль» не пожалел ради Владислава выбор в седьмом раунде. Однако ему так и не было суждено попробовать себя за океаном. Но не стоит думать, что Третьяка запомнят только по Суперсериям. За свою карьеру он сделал достаточно, чтобы считаться одним из величайших вратарей XX века.

Владислав ТРЕТЬЯК (№ 20). Фото Анатолий БОЧИНИН Спорт-Экспресс

Третьяк не только был первым номером непобедимого ЦСКА, но и добился множества успехов на международном уровне в составе сборной СССР.

В список его достижений входят три золота Олимпийских игр, десять побед на чемпионатах мира, золото Кубка Канады-81 и победа в Кубке Вызова в 1979 году. Огромное количество золотых медалей и первых мест. Так что на этом фоне серебро Олимпиады-80 и двух чемпионатов мира и еще одна бронза ЧМ-77 кажутся даже небольшими неудачами.

С каждым годом Третьяк прибавлял. Что в ЦСКА, что в национальной сборной. Он был безоговорочно лучшим вратарем Европы, но так и не получил шанса попробовать свои силы в НХЛ. Его не отпустило советское руководство. В конце концов, после очередного отказа отпустить его в Монреаль Третьяк решил завершить карьеру. Пусть он так и не попал в команду из Северной Америки, но на этом континенте ему присвоен статус легенды.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Завершив профессиональную карьеру в середине 80-х, Третьяк, наконец, попал в НХЛ в 90-х, оказавшись в «Чикаго». Хоккейным фанатам так и не посчастливилось увидеть его на льду, но в сезоне-1990/91 он стал тренером вратарей «Блэкхокс», и это сразу же бросилось в глаза. Эд Белфор всегда признавался, что Третьяк был его кумиром. И голкипер не скрывает, что работа под присмотром Владислава очень многое ему дала. Хотя учитель даже не мог изъясняться на английском.

В «Чикаго» начался новый этап карьеры Третьяка. Сам Владислав всегда отличался умением выбрать идеальную позицию в воротах. Но и в других аспектах вратарской техники у него не было пробелов. Так что, даже несмотря на языковой барьер, Третьяк смог донести свои мысли до своего подопечного, в результате чего Белфор выдал прекрасный сезон — 43 победы и 2,5 шайбы пропущенных в среднем за матч.

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Дальше карьера Эда пошла по возрастающей. И «Орел» никогда не забывал поблагодарить за это Третьяка: «Мы общались через переводчика. Но и без слов я научился понимать, чего он хочет от меня. Он сам выходил на лед вместе с нами. Как-то он вышел на тренировку, и никто не мог забить ему. Майк Кинэн даже грозил, что выпустит его на следующую игру. Но Владислав отказался и сказал, что пришло время Эдди. И я безмерно за все ему благодарен».

Если кто-то помнит, что Евгений Набоков выступал в НХЛ под 20-м номером, то он, наверное, знает, что Евгений взял этот номер в честь Третьяка. Так же когда-то поступил и Белфор. И пусть Эд проработал под присмотром Третьяка в «Чикаго» всего год, позиционная игра стала одним из его главных козырей, и его ждала в дальнейшем успешная карьера в других клубах НХЛ. Всего за год Владислав помог своему подопечному сделать большой шаг вперед, а также заложил фундамент для дальнейшего прогресса.

Многие известные хоккеисты, вроде Фила Эспозито, отмечали, что Третьяк играл слишком глубоко в воротах. Но советская вратарская школа учила голкиперов полагаться на скорость передвижения, свои рефлексы и реакцию, а не выкатываться навстречу нападающему. Уникальный стиль игры Третьяка, который сочетал в себе лучшие аспекты разных вратарских техник, позволял ему успешно противостоять соперникам на разных уровнях.

ВРАТАРСКАЯ ШКОЛА

После «Чикаго» Третьяк организовал специальную вратарскую школу, которую посещали голкиперы вроде Мартина Бродера и Жозе Теодора. Но Владислав работал не только с опытными вратарями, но уделял время и детям. По сей день его детская вратарская школа считается одной из лучших в Канаде и во всем мире.

Фил ЭСПОЗИТО (слева) и Владислав ТРЕТЬЯК AFP 2017

Работа с юными спортсменами — это особое призвание, которое далеко не каждому по плечу. Неудивительно, что школа имени легендарного стража ворот привлекает к себе повышенное внимание. Его имя навсегда вошло в число легендарных. Но вместе с тем, чтобы помогать заслуженным профессионалам вроде Белфора, Бродера, Гашека или Теодора, Третьяк всегда находил время, чтобы уделить внимание детям, которые мечтают однажды попасть в НХЛ.

Наконец, ему была оказана высокая честь, и в 2006 году Третьяк был назначен главой Федерации хоккея России. Во время его правления сборная России выиграла долгожданное золото чемпионата мира, но вот на Олимпиадах удача от команды пока отворачивалась.

ВКЛАД В ИСТОРИЮ

Хоккейная карьера Владислава Третьяка стала предметом многих споров в кругах хоккейных фанатов. Некоторые настаивают, что мир так и не получил возможность увидеть его во всей красе, ведь ему так и не было суждено попасть в НХЛ. И хотя дипломатические разногласия не позволили Владиславу когда-то уехать в Северную Америку, он сделал все возможное, чтобы страны смогли обменяться опытом.

Владислав ТРЕТЬЯК и Вячеслав ФЕТИСОВ. Фото Андрей ГОЛОВАНОВ Спорт-Экспресс

На протяжении всей карьеры его окружали блестящие партнеры. Что в ЦСКА, что в сборной СССР. Но некоторые забывают, что на его долю выпали серьезнейшие испытания в очень молодом возрасте. В разгар холодной войны ему был доверен пост первого номера в одном из главных хоккейных событий XX века — Суперсерии 1972 года. И хотя в сборной СССР выступали прекрасные защитники, но на долю вратаря выпало тяжелейшее испытание.

После 1972 и 1974 годов Третьяк завоевал уважение всего хоккейного мира. В те годы сборные СССР и Канады подарили фанатам зрелище, о котором они и не могли мечтать. Во времена холодной войны политические споры отошли на второй план ради игры в хоккей. И именно тогда Третьяк не только вписал свое имя золотыми буквами в историю этого вида спорта, но и помог навсегда изменить отношение к советским, а потом уже российским игрокам.