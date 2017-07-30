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30 июля 2017, 10:06 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Драфт НХЛ 2018 года пройдет 22 и 23 июня в Далласе

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Драфт новичков НХЛ 2018 года состоится 22 и 23 июня в Далласе, сообщается на официальном сайте лиги.

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Даллас впервые примет церемонию драфта НХЛ. 22 июня пройдет первый раунд, 23-го состоятся раунды со второго по седьмой.

В 2017 году драфт НХЛ проходил в Чикаго. Под первым номером клуб «Нью-Джерси Девилз» выбрал швейцарского форварда Нико Хишнира.
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