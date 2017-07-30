Драфт НХЛ 2018 года пройдет 22 и 23 июня в Далласе

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Даллас впервые примет церемонию драфта НХЛ. 22 июня пройдет первый раунд, 23-го состоятся раунды со второго по седьмой.

В 2017 году драфт НХЛ проходил в Чикаго. Под первым номером клуб «Нью-Джерси Девилз» выбрал швейцарского форварда Нико Хишнира.