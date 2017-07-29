Новая жизнь «Монреаля». Бержевен и Жюльен избавляются от русских

С приходом на пост главного тренера Клода Жюльена «Монреаль» преобразился, команда вышла в плей-офф, но и заметно изменился состав. В особенности перемены коснулись российских игроков. Алексей Емелин отправился в «Вегас», в обмен на Джонатана Друена ушёл в «Тампу» Михаил Сергачёв. Также клуб не смог договориться с Александром Радуловым, который на правах свободного агента перебрался в «Даллас». Никита Нестеров, которого обменяли до назначения Жюльена, вернулся в КХЛ и присоединился к ЦСКА. В итоге в системе канадского клуба остался один русский игрок — Никита Щербак. Стоит отметить, что массовая зачистка состава «Канадиенс» началась именно с россиян. Достаточно вспомнить, как Клод Жюльен «душил» в «Бостоне» Александра Хохлачёва. Поэтому логика его нынешних решений в определённой степени ясна.

з. Андрей Марков, 38 лет

Андрей Марков покинул клуб спустя 16 сезонов, в которых Андрей сыграл 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка, при показателе полезности «+64». Одной из причин, почему обе стороны не нашли согласия при подписании нового соглашения, могли стать запросы Маркова касательно заработной платы. Сперва защитник хотел двухлетнее соглашение, затем согласился на год, но всё тщетно. У «Монреаля» после заключения новых контрактов с Прайсом и Гальченюком осталось не так много денег под потолком зарплат. Учитывая возраст, Андрея можно предположить, что его подписание могло стать рискованным шагом. Игроку уже 38 лет, а его скоростные качества оставляют желать лучшего. В «Монреале» больше нет быстрого защитника Суббэна, который мог вернуться в оборону и подчистить за своим партнёром. В команде остался один топовый защитник — Ши Уэбер, чей контракт рассчитан до 2026 года.

н. Александр Радулов, 31 год

Эпопея с Радуловым и его контрактом длилась не один месяц. Александр провёл в «Монреале» всего один сезон. За это время он успел доказать свою состоятельность, показав себя игроком, который в сложный для команды период может стать лидером и повести партнёров за собой. Многие сомневались в возможностях россиянина из-за его взрывной репутации в КХЛ, но форвард смог найти общий язык с партнёрами и тренерским штабом. За 76 игр хоккеист набрал 54 (18+36) очка при показателе полезности «+10», а в шести матчах плей-офф Радулов отметился семью набранными баллами. Сложно было поверить, что клуб не захочет продлевать соглашение с игроком, тащившим команду в плей-офф. Последней точкой в этом деле стал обмен Друена из «Тампы». Он означал, что на место Радулова взяли другого человека и фактически дали понять, что российского нападающего в команде не будет.

з. Алексей Емелин, 31 год

«Монреаль» задрафтовал Алексея ещё в 2004 году под общим 84-м номером, но игрок не спешил ехать за океан, начав играть в составе «Канадиенс» с 2011 года. Проведя в клубе шесть лет, Алексей отыграл 380 матчей, набрав 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». Но основная задача хоккеиста — быть разрушителем и силовиком, а не защитником с прекрасным первым пасом и голевым чутьём. Слухи о возможном обмене россиянина ходили давно. И вот на драфте расширения новоиспечённый клуб из Лас-Вегаса забрал Алексея. Емелин даже не успел прилететь в новый город и приступить к тренировкам, как спустя неделю его обменяли в «Нэшвилл» на право выбора в третьем раунде на драфте НХЛ в 2019 году.

з. Михаил Сергачёв, 19 лет