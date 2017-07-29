Новая жизнь «Монреаля». Бержевен и Жюльен избавляются от русских
Сразу четыре россиянина покинули «канадцев» после сезона-2016/17. В системе клуба остался лишь нападающий Никита Щербак.
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С приходом на пост главного тренера Клода Жюльена «Монреаль» преобразился, команда вышла в
з. Андрей Марков, 38 лет
Андрей Марков покинул клуб спустя 16 сезонов, в которых Андрей сыграл 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка, при показателе полезности «+64». Одной из причин, почему обе стороны не нашли согласия при подписании нового соглашения, могли стать запросы Маркова касательно заработной платы. Сперва защитник хотел двухлетнее соглашение, затем согласился на год, но всё тщетно. У «Монреаля» после заключения новых контрактов с Прайсом и Гальченюком осталось не так много денег под потолком зарплат. Учитывая возраст, Андрея можно предположить, что его подписание могло стать рискованным шагом. Игроку уже 38 лет, а его скоростные качества оставляют желать лучшего. В «Монреале» больше нет быстрого защитника Суббэна, который мог вернуться в оборону и подчистить за своим партнёром. В команде остался один топовый защитник — Ши Уэбер, чей контракт рассчитан до 2026 года.
н. Александр Радулов, 31 год
Эпопея с Радуловым и его контрактом длилась не один месяц. Александр провёл в «Монреале» всего один сезон. За это время он успел доказать свою состоятельность, показав себя игроком, который в сложный для команды период может стать лидером и повести партнёров за собой. Многие сомневались в возможностях россиянина
з. Алексей Емелин, 31 год
«Монреаль» задрафтовал Алексея ещё в 2004 году под общим 84-м номером, но игрок не спешил ехать за океан, начав играть в составе «Канадиенс» с 2011 года. Проведя в клубе шесть лет, Алексей отыграл 380 матчей, набрав 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». Но основная задача хоккеиста — быть разрушителем и силовиком, а не защитником с прекрасным первым пасом и голевым чутьём. Слухи о возможном обмене россиянина ходили давно. И вот на драфте расширения новоиспечённый клуб из
з. Михаил Сергачёв, 19 лет
На драфте в 2016 году «Монреаль» под общим девятым номером выбрал защитника Михаила Сергачёва. Скауты высоко оценили его игровые способности. Выйдя на лёд в матче против «Баффало» в 2016 году, Михаил стал самым молодым защитником в истории «Канадиенс». Спустя несколько недель игрока отправили в Хоккейную лигу Онтарио — в клуб «Уинсор Спитфайрз», в составе которого Сергачёв выиграл Мемориальный кубок. После прихода Клода Жюльена в команду стало понятно, что состав и система клуба претерпят изменения. Генеральный менеджер «канадцев» Марк Бержевен очень хотел угодить требовательной местной публике, стараясь заполучить в состав
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