Дмитрий Куликов: Переход из «Флориды» в «Баффало» отбросил меня назад
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметил, что провел неудачный сезон в «Баффало».
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Видимо, что-то случилось...
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По словам игрока, выступления за эту команду отбросили его назад. Россиянин также подчеркнул, что перешел в «Джетс», чтобы бороться за Кубок Стэнли.
— У меня было ощущение, что в последние пару сезонов во «Флориде» дела шли в гору, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Куликова. — Однако время в «Баффало» оказалось сложным. Переход из успешной команды, которая выступала в
У меня есть чувство, что «Виннипег» в ближайшем будущем сможет стать
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