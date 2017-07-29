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29 июля 2017, 10:27 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Дмитрий Куликов: Переход из «Флориды» в «Баффало» отбросил меня назад

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметил, что провел неудачный сезон в «Баффало».

Защитник <span class=error>Виннипега</span> Дмитрий Куликов отметил что провел неудачный сезон в <span class=error>Баффало</span>. Увеличить
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По словам игрока, выступления за эту команду отбросили его назад. Россиянин также подчеркнул, что перешел в «Джетс», чтобы бороться за Кубок Стэнли.

— У меня было ощущение, что в последние пару сезонов во «Флориде» дела шли в гору, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Куликова. — Однако время в «Баффало» оказалось сложным. Переход из успешной команды, которая выступала в плей-офф, в «Сэйбрз» несколько отбросил меня назад.

У меня есть чувство, что «Виннипег» в ближайшем будущем сможет стать клубом-претендентом на Кубок Стэнли. Это было важным критерием в тот момент, когда я принимал решение. Хотелось оказаться в команде, которая движется в правильном направлении.

Флорида Пантерз
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