Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30526026/
29 июля 2017, 2:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Джохансен подписал восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл» на $64 млн

ТАСС, 29 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» подписал новый контракт с нападающим Райаном Джохансеном. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

За восемь лет 24-летний центрфорвард заработает $64 млн.

В «Нэшвилле» больше зарплата теперь только у защитника Пи Кея Суббана — $9 млн.

Джохансен был выбран на драфте 2010 года под четвертым номером клубом «Коламбус». В 2016 году перешел в «Нэшвилл» в результате обмена на защитника Сета Джонса. В прошедшем регулярном чемпионате канадец набрал 61 (14 голов + 47 передач) очко.

Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Чемпион мира по плаванию Рылов рассказал, что планировал проплыть "по кайфу" на ЧМ

Заплати налоги и играй спокойно: почему звезды футбола имеют проблемы с законом

Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса впереди

Чемпион мира по плаванию Рылов рассказал, что планировал проплыть "по кайфу" на ЧМ

Заплати налоги и играй спокойно: почему звезды футбола имеют проблемы с законом