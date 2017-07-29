Джохансен подписал восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл» на $64 млн
ТАСС, 29 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» подписал новый контракт с нападающим Райаном Джохансеном. Об этом сообщает клубная
пресс-служба.
За восемь лет 24-летний центрфорвард заработает $64 млн.
В «Нэшвилле» больше зарплата теперь только у защитника Пи Кея Суббана — $9 млн.
Джохансен был выбран на драфте 2010 года под четвертым номером клубом «Коламбус». В 2016 году перешел в «Нэшвилл» в результате обмена на защитника Сета Джонса. В прошедшем регулярном чемпионате канадец набрал 61 (14 голов + 47 передач) очко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter