«Вашингтон» ослаб. Надежда на Кузнецова и Орлова

ГЕНМЕНЕДЖЕР СДЕЛАЛ ВСЕ

За три с небольшим года, что Брайан Маклеллан рулит «Вашингтоном» (назначили 26 мая 2014 года), он сделал если не все, то почти все для того, чтобы «Кэпиталз» наконец-то выиграли свой первый в истории Кубок Стэнли. Команда, не попавшая в плей-офф в сезоне-2013/14, через год с легкостью туда забралась, будучи усиленной Бруксом Орпиком и Мэттом Нисканеном. Через два, разжившись двумя качественными вингерами в лице Ти Джея Оши и Джастина Уильямса, выиграла «Президентс трофи», установив ко всему клубный рекорд по победам. Через три, с выменянным у «Монреаля» за пики Ларсом Эллером в роли третьего центра и полученным из «Сент-Луиса» в дедлайн Кевином Шаттенкирком, — взяла еще один.

В плей-офф все неизменно заканчивалось во втором раунде, но Маклеллана в этом не обвинить при всем желании. Каждый его шаг делал «Столичных» сильнее. В том числе и приход Барри Тротца.

ПОТЕРИ, ПОТЕРИ…

Главному тренеру «Кэпс», возможно, не хватает толики гибкости, но при нем команда, как ни крути, обрела удивительный баланс. В сезоне-2015/16 заняла второе место по забитым и второе же — по пропущенным. В сезоне-2016/17 — третье по забитым и первое по пропущенным. Всего дважды за два года проиграла две игры подряд в основное время. «Возила» будущего чемпиона в недавнем плей-офф почти всю серию. Но даже наличие «Мистера Седьмой Матч» Уильямса, суперспециалиста по таким встречам, до того выигравшего семь из семи, набрав в них рекордные в истории НХЛ 14 (7+7) очков, ничуть не помогло.

Джастин уже ушел. Шаттенкирк, что, впрочем, ожидалось, — тоже. На драфте расширения потеряли Нэйта Шмидта, который в плей-офф здорово подменил Карла Алзнера, также сменившего прописку. Из-за нового шикарного контракта Евгения Кузнецова (62,4 миллиона на 8 лет, ныне он девятый в списке самых высокооплачиваемых центрфорвардов) пришлось сбагрить Маркуса Юханссона. Причем не по рыночной цене — за выборы во втором и третьем раундах драфта, при том что у него и зарплата удобоваримая, и соглашение будет еще два года действовать. Подсуетись Маклеллан пораньше — получил бы активы посерьезнее. Да и сделки с Дмитрием Орловым (30,6 миллиона на 6 лет) и Оши (46 миллионов на 8 лет, а в декабре ему исполнится 31 год) вызывают вопросы.

Маклеллан даже заговорил о неком подобии чемпионского похмелья, при этом предвосхищаемого похмелья, вот только чемпионства-то нет. А предвидится ли — большой вопрос.

ЖЕРТВЫ РАДИ СОХРАНЕНИЯ ЯДРА

«Вашингтон» ослаб. В этом нет сомнений. И стал старше: Овечкину в сентябре стукнет 32, Бэкстрему в ноябре — 30. Есть определенные надежды на прогресс Орлова и особенно Кузнецова, но это пока лишь надежды.

«Орли» провел великолепный сезон, однако провел его рядом с Мэттом Нисканеном, серьезная зависимость от которого прослеживается в целом ряде показателей Дмитрия. И нельзя забывать, что он все-таки представлял собой второй эшелон — основная нагрузка против топ-сочетаний соперников выпадала на Алзнера и Карлсона. «Кузя», если брать последние три года, третий в НХЛ в списке оказывающих наибольшее воздействие на точность партнеров при игре «5 на 5». С ним на льду процент реализации бросков «Вашингтона» в створ поднимается сразу на 2,2%. Лучше — только у Майка Хоффмана (2,6%) и Марка Шайфли (2,5%), но в абсолютном выражении Кузнецов (10,3%, на втором месте Дерек Степан — 10,2%) — лучший. Правда, и он не может похвастаться тем, что много играл против первых пар обороны. Даже наоборот, хотя по зарплате этого не скажешь.

Маклеллан приводит в пример «Чикаго» и «Питтсбург», которым приходилось и приходится расставаться с важными активами ради того, чтобы сохранять ядро команд, съедающее большую часть платежки. Вот только и «Ястребы», и «Пингвины» имеют в активе перстни и репутацию, а их ядра доказывали свою состоятельность на куда более серьезных стадиях, чем второй раунд, за пределы которого из ключевых игроков выбирался только Нисканен.

ОВЕЧКИН ВЫИГРАЕТ КУБОК СТЭНЛИ В КАЧЕСТВЕ ВЕТЕРАНА?

Понятно, что пресловутый «русский фактор», а именно готовые перетащить из-за океана Кузнецова и Орлова СКА и ЦСКА, заставил Маклеллана пойти на шаги, содержащие определенную долю безрассудства. Терять Оши ему тоже не хотелось. Не хочется и Орпика. А как показывает практика — без экстренных шагов не смогли обойтись ни «Питтсбург», ни «Чикаго», ни «Лос-Анджелес», выигравшие восемь Кубков Стэнли из последних девяти.

Конечно, «Вашингтон» по-прежнему остается командой плей-офф. За год можно подтянуть и наиграть в основе Кристиана Юоса, Мэдисона Бауи, возможно, Йонаса Зигенталера (грозит вырасти в монстра, но пока не готов) в защите, Райли Барбера и Якуба Врану — в атаке, а в дедлайн сделать один-два точечных хода, как в свое время это сделали Рэй Шеро и Джим Рутерфорд, Стэн Боумэн и Дин Ломбарди.

Через год можно «сплавить» Орпика, однако придется продлевать Карлсона, который попросит раза в два больше (3,97 миллиона в год). А там уже и Овечкину 33 исполнится. И отсюда, естественно, вопрос: выиграет ли Ови «чашку» в качестве пока еще главной звезды? Приходится в этом сомневаться.