«Вашингтон» ослаб. Надежда на Кузнецова и Орлова
Главный претендент на победу никак не может пройти второй раунд
плей-офф. Смогут ли «Столичные» победить в нынешнем сезоне и какова при этом будет роль россиян?
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ГЕНМЕНЕДЖЕР СДЕЛАЛ ВСЕ
За три с небольшим года, что Брайан Маклеллан рулит «Вашингтоном» (назначили 26 мая 2014 года), он сделал если не все, то почти все для того, чтобы «Кэпиталз»
В
ПОТЕРИ, ПОТЕРИ…
Главному тренеру «Кэпс», возможно, не хватает толики гибкости, но при нем команда, как ни крути, обрела удивительный баланс. В сезоне-2015/16 заняла второе место по забитым и второе же — по пропущенным. В сезоне-2016/17 — третье по забитым и первое по пропущенным. Всего дважды за два года проиграла две игры подряд в основное время. «Возила» будущего чемпиона в недавнем
Джастин уже ушел. Шаттенкирк, что, впрочем, ожидалось, — тоже. На драфте расширения потеряли Нэйта Шмидта, который в
Маклеллан даже заговорил о неком подобии чемпионского похмелья, при этом предвосхищаемого похмелья, вот только
ЖЕРТВЫ РАДИ СОХРАНЕНИЯ ЯДРА
«Вашингтон» ослаб. В этом нет сомнений. И стал старше: Овечкину в сентябре стукнет 32, Бэкстрему в ноябре — 30. Есть определенные надежды на прогресс Орлова и особенно Кузнецова, но это пока лишь надежды.
«Орли» провел великолепный сезон, однако провел его рядом с Мэттом Нисканеном, серьезная зависимость от которого прослеживается в целом ряде показателей Дмитрия. И нельзя забывать, что он
Маклеллан приводит в пример «Чикаго» и «Питтсбург», которым приходилось и приходится расставаться с важными активами ради того, чтобы сохранять ядро команд, съедающее большую часть платежки. Вот только и «Ястребы», и «Пингвины» имеют в активе перстни и репутацию, а их ядра доказывали свою состоятельность на куда более серьезных стадиях, чем второй раунд, за пределы которого из ключевых игроков выбирался только Нисканен.
ОВЕЧКИН ВЫИГРАЕТ КУБОК СТЭНЛИ В КАЧЕСТВЕ ВЕТЕРАНА?
Понятно, что пресловутый «русский фактор», а именно готовые перетащить
Конечно, «Вашингтон»
Через год можно «сплавить» Орпика, однако придется продлевать Карлсона, который попросит раза в два больше (3,97 миллиона в год). А там уже и Овечкину 33 исполнится. И отсюда, естественно, вопрос: выиграет ли Ови «чашку» в качестве пока еще главной звезды? Приходится в этом сомневаться.
Теему Селянне ждал 15 лет, выиграв свой первый Кубок Стэнли, только когда на первые роли вышли Гецлаф и Перри. Найдутся ли таковые у «Вашингтона»? Это нам еще предстоит узнать. Но без активной работы на европейском рынке, «краж» на драфте и конвейерного типа
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