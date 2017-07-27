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27 июля 2017, 19:45 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Флорида» является главным претендентом на Маркова

Как стало известно «СЭ», главным претендентом на защитника Андрея Маркова, сегодня объявившего о том, что покидает «Монреаль», является «Флорида».

Главным претендентом на защитника Андрея <span class=error>Маркова</span> сегодня объявившего о том что покидает Монреаль является Флорида. Увеличить
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38-летний россиянин выступал за «Канадиенс» с 2000 года. Он провел за «Хабс» 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) при показателе полезности «+64». Марков занимает шестое место по количеству проведенных игр в истории «Монреаля» и 18-е — по количеству результативных баллов.

Отметим, что во Флориде гораздо более низкие налоги, чем в Монреале. Разница составляет около 13 процентов. Напомним, что за «Пантерз» со следующего сезона будет выступать Евгений Дадонов.

В прошлом сезоне на счету Маркова 36 (6+30) очков в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+18» и 1 передача в 6 играх плей-офф при «-1». (Игорь ЕРОНКО).

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