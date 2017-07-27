Макдэвид: Расстроен решением НХЛ об отказе от ОИ-2018
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выразил своё сожаление в связи с отказом Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх—2018.
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«Очень расстроен решением НХЛ. Ты всегда хочешь представлять свою страну на соревнованиях самого высокого уровня, а Олимпийские игры подходят для этого идеально. Очень жаль, что мы не сумеем сделать этого ещё как минимум четыре года или даже больше. Даже если мы приедем на ОИ в 2022 году, всё равно уже потеряем многое», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.
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