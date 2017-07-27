Марков официально покинул «Монреаль»
«Монреаль» объявил о расставании с защитником Андреем Марковым, который выступал за клуб с 2000 года.
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Отмечается, что 38-летний хоккеист точно не подпишет контракт с «Канадиенс».
Напомним, что россиянин всю свою карьеру в НХЛ провел в «Монреале». Клуб выбрал игрока на драфте-1998 в шестом раунде под общим 162-м номером. В регулярном чемпионате на его счету 990 матчей, в которых он записал на свой счет 572 (119+453) очка.
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