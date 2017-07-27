Малкин: Овечкин и без Кубка Стэнли является великим

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«Питтсбург» в июне второй год подряд завоевал Кубок Стэнли, в четверг трофей выставлен в Музее хоккея в Москве. Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз, капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин не выигрывал трофей ни разу.