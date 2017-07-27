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27 июля 2017, 13:08 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин: Овечкин и без Кубка Стэнли является великим

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин является великим хоккеистом, пусть он и не выигрывал Кубок Стэнли, заявил трехкратный обладатель трофея, форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Капитан клуба НХЛ Вашингтон россиянин Александр Овечкин является великим хоккеистом пусть он и не выигрывал Кубок Стэнли заявил трехкратный обладатель трофея форвард клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин. Увеличить
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«Питтсбург» в июне второй год подряд завоевал Кубок Стэнли, в четверг трофей выставлен в Музее хоккея в Москве. Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз, капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин не выигрывал трофей ни разу.

«Конечно, я понимаю Овечкина, что он хочет выиграть Кубок Стэнли, и думаю, что у него еще все впереди. У “Вашингтона” великолепная команда, чуть-чуть им не хватает, какой-то мелочи буквально. Но это спорт, здесь побеждает сильнейший на данный момент, мне чуточку больше везло, чем Александру. Саня остается великим игроком, много индивидуальных трофеев он выиграл, целый ряд чемпионатов мира. Желаю ему завоевать Кубок Стэнли», — сказал Малкин журналистам.
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