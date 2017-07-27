Малкин: Овечкин и без Кубка Стэнли является великим
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин является великим хоккеистом, пусть он и не выигрывал Кубок Стэнли, заявил трехкратный обладатель трофея, форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
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«Питтсбург» в июне второй год подряд завоевал Кубок Стэнли, в четверг трофей выставлен в Музее хоккея в Москве. Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз, капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин не выигрывал трофей ни разу.
«Конечно, я понимаю Овечкина, что он хочет выиграть Кубок Стэнли, и думаю, что у него еще все впереди. У “Вашингтона” великолепная команда,
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