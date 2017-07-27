Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

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Кубок Стэнли — трофей, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В мероприятии приняли участие форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар, которые провели с посетителями фото- и автограф-сессии.

В минувшем сезоне «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале «Нэшвилл» со счетом 4−2 в серии. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).