Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30508196/
27 июля 2017, 11:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Кубок Стэнли выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея на территории спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд».

Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кубок Стэнли — трофей, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В мероприятии приняли участие форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар, которые провели с посетителями фото- и автограф-сессии.

© РИА "Новости"

В минувшем сезоне «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале «Нэшвилл» со счетом 4−2 в серии. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

Согласно традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок Стэнли, имеет право привезти трофей к себе на родину. Впервые в своей истории Кубок Стэнли был привезен в Россию 16 августа 1997 года, тогда трофей в Москве и Воскресенске представили хоккеисты «Детройта» Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В прошлом году трофей был выставлен в Зале славы Музея хоккея, Малкин тогда также провел автограф-сессию с российскими болельщиками, пришедшими увидеть Кубок Стэнли.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Будогосский: судьи Вилков, Иванов и Федотов положительно зарекомендовали себя в играх ФНЛ

Сборная США в шестой раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Bellator рассматривает вариант проведения реванша Емельяненко - Орловский

Будогосский: судьи Вилков, Иванов и Федотов положительно зарекомендовали себя в играх ФНЛ

Сборная США в шестой раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ