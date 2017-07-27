Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве
МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Кубок Стэнли выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея на территории
спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд».
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Кубок Стэнли — трофей, ежегодно вручаемый победителю
В мероприятии приняли участие форвард клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар, которые провели с посетителями фото- и
В минувшем сезоне «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале «Нэшвилл» со счетом 4−2 в серии. Малкин стал лучшим бомбардиром
Согласно традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок Стэнли, имеет право привезти трофей к себе на родину. Впервые в своей истории Кубок Стэнли был привезен в Россию 16 августа 1997 года, тогда трофей в Москве и Воскресенске представили хоккеисты «Детройта» Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В прошлом году трофей был выставлен в Зале славы Музея хоккея, Малкин тогда также провел
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