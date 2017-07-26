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26 июля 2017, 22:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым

Три клуба Национальной хоккейной лиги интересуются нападающим Данисом Зариповым, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, у 36-летнего игрока «Ак Барса» была обнаружена положительная допинг-проба, после чего он получил двухлетнюю дисквалификацию от ИИХФ, но юрисдикция Международной федерации хоккея не распространяется на НХЛ.

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и семью передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.
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