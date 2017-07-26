Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым
Три клуба Национальной хоккейной лиги интересуются нападающим Данисом Зариповым, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, у 36-летнего игрока «Ак Барса» была обнаружена положительная
Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter