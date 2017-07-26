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26 июля 2017, 21:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» подтвердил подписание контракта со Спунером с зарплатой $ 2,825 млн

«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с нападающим Райаном Спунером.

Новое соглашение рассчитано на один сезон, зарплата игрока составит $ 2,825 млн.

Стороны успели обратиться в арбитраж, но позже игрок и клуб нашли компромисс самостоятельно.

25-летний Спунер в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата и набрал 39 (11+28) результативных баллов. 1 июля у хоккеиста закончился двухлетний контракт на $ 1,9 млн в год.

Бостон Брюинз
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