«Бостон» подтвердил подписание контракта со Спунером с зарплатой $ 2,825 млн
«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с нападающим Райаном Спунером.
Новое соглашение рассчитано на один сезон, зарплата игрока составит $ 2,825 млн.
Стороны успели обратиться в арбитраж, но позже игрок и клуб нашли компромисс самостоятельно.
25-летний Спунер в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата и набрал 39 (11+28) результативных баллов. 1 июля у хоккеиста закончился двухлетний контракт на $ 1,9 млн в год.
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