«Нью-Джерси» подписал новые контракты с пятью форвардами
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» подписал новые соглашения с пятью хоккеистами, информирует официальный сайт команды.
«Дьяволы» подписали контракты с нападающими Блейком Колманом, Стефаном Ноусеном, Блейком Пиетила, Кевином Руни и Блейком Томсоном. Колману — 25 лет, остальным игрокам, подписавшим сегодня новые контракты, по 24 года.
Большую часть прошедшего чемпионата все нападающие провели в низших лигах, периодически вызываясь в состав «дьяволов» и принимая участие в матчах НХЛ.
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