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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30503018/
26 июля 2017, 20:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нью-Джерси» подписал новые контракты с пятью форвардами

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» подписал новые соглашения с пятью хоккеистами, информирует официальный сайт команды.

«Дьяволы» подписали контракты с нападающими Блейком Колманом, Стефаном Ноусеном, Блейком Пиетила, Кевином Руни и Блейком Томсоном. Колману — 25 лет, остальным игрокам, подписавшим сегодня новые контракты, по 24 года.

Большую часть прошедшего чемпионата все нападающие провели в низших лигах, периодически вызываясь в состав «дьяволов» и принимая участие в матчах НХЛ.

Нью-Джерси Дэвилз
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