«Многие клубы НХЛ хотели бы подписать Даниса Зарипова». Инсайды из-за океана

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Начнем с того, что Данис Зарипов очень хотел бы продолжить карьеру в России. И дело не только в деньгах — как сообщают источники, его двухлетний контракт с «Ак Барсом» был рассчитан на 260 млн рублей. Не так просто потерять больше $4 млн, это громадная сумма.

Но Зарипов — человек небедный. И ему важно восстановить свое доброе имя. На следующей неделе Данис будет подавать апелляцию в CAS, над этим уже работают юристы.

Да и то не факт, что будет вынесено положительное решение. Откровенно говоря, если Зарипову заметно сократят дисквалификацию или отменят ее, это станет настоящим чудом. Сейчас Данису важна поддержка. Понятно, что он растерян, никогда не попадал в такую историю. Мне рассказали, Зарипов даже звонит президенту КХЛ с вопросами, пишет ему сообщения, но не получает ответа. И обижается: вот, раньше я был нужен, а теперь обо мне все забыли.

Не забыли, Данис. Многим интересна твоя судьба, и люди готовы прийти на помощь. Как я знаю, на Зарипова уже вышел один из самых авторитетных агентов НХЛ, причем его навели на форварда «Ак Барса» наши же российские энхаэловцы.

Понятно, что Данис не хочет ехать в Северную Америку, к тому же он не знает английского языка, почти не играл на маленьких коробках. И что, покорять новую лигу в 36 лет?

Но Зарипов понимает, что если дело не сдвинется с мертвой точки, то или надо уходить из хоккея, или ехать в НХЛ.

Заокеанский агент уже прозондировал почву. К Зарипову есть интерес в сильнейшей лиге мира. По оценке экспертов, Данис точно получит контракт на миллион долларов. Да, чистыми это получится порядка 30 млн рублей в год. Не сравнить с деньгами в КХЛ. Но также возможны бонусы за выступление — голы, передачи, количество проведенных матчей. Игроки, кому за 35 лет, делают на этом хорошие деньги. Так, 45-летний Яромир Ягр в прошлом сезоне заработал $5,5 млн во «Флориде».

Интересно посмотреть на реакцию в клубах НХЛ. Вот в одной команде сказали: «Кто такой Зарипов? Мы его не знаем. Нужно уточнить вопрос с нашими скаутами в России».

В других командах заявили: «Мы хорошо знаем Зарипова, этот вариант нам надо обдумать».

Проблема в том, что переход Даниса Зарипова нужно решать централизованно через НХЛ. Сначала согласовать тему с профсоюзом игроков, потом получить добро от самой лиги, которая не любит попадать в скандальные ситуации. Зачем им хоккеист с пятном от допинга на мундире? С другой стороны, НХЛ всегда была на стороне игроков — вспомните случай с Никласом Бэкстремом в Сочи.

Чисто теоретически Зарипов сейчас нужнее всех «Вашингтону», где недокомплект форвардов и всего $4 млн под потолком зарплат. Но из столичного клуба пока не вышли на связь. Возможно, думают, что трое русских в составе — уже достаточно. А может, тоже выясняют вопрос, кто такой Зарипов. Но если Александр Овечкин позвонит в клуб, то это дело может пойти гораздо быстрее.

«Интерес к Зарипову в НХЛ есть. Можно даже назвать это мини-ажиотажем, — сообщил наш источник. — Но пока руководство лиги не даст зеленый свет, переговоры с Зариповым не начнутся».

Да и сам Данис, напомним, пока в приоритете держит Россию.

Павел Лысенков